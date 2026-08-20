''Srpska te voli'': Prava i mjere u sistemu podrške porodici

Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će, u okviru kampanje "Srpska te voli", predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike Srpske naglašava se da porodica nije samo osnovna ćelija društva, već mjesto gdje počinje život, gdje učimo da volimo i brinemo jedni o drugima, gdje odrastamo i gdje se rađa budućnost Republike Srpske, i zato podrška porodici nikada nije bila i ne može biti samo jedna mjera, jedna naknada ili jedan zakon.

Podsjeća se da je tokom predsjedničkih mandata Milorada Dodika, Željke Cvijanović i Siniše Karana građena politika čiji je cilj da Republika Srpska bude uz porodicu u svakom važnom trenutku njenog života - kada se mladi ljudi bore da postanu roditelji, kada se rodi dijete, tokom njegovog odrastanja i školovanja, kada je zdravo, ali posebno onda kada se razboli i kada je porodici pomoć najpotrebnija.

"Za svako novorođeno dijete obezbijeđena je pomoć za opremu novorođenčeta od 500 KM. Materinski dodatak za nezaposlene majke od 1. jula ove godine povećan je sa 406 na 746 KM mjesečno. Isplaćuje se 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci. Za trećerođeno dijete postoji posebna pronatalitetna naknada od 600 KM, a za četvrtorođeno od 450 KM", naglašava se u saopštenju.

Iz Kabineta predsjednika podsjećaju da je Srpska u cijelosti preuzela trošak naknade za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlenih lica, refundacijom 100 odsto bruto plate isplaćene porodilji.

Dodatak na djecu za porodice koje ispunjavaju propisane uslove u 2026. godini iznosi 117 KM mjesečno za prvo, drugo i četvrto dijete, odnosno 169 KM za treće dijete. Za posebno osjetljive kategorije djece, koje pravo ostvaruju nezavisno od materijalnog položaja i bez obzira na red rođenja, iznosi 208 KM.

Naknada roditelju-njegovatelju, koja je prilikom uvođenja iznosila 100 KM, danas iznosi 651 KM, podsjetili su iz Kabineta predsjednika Srpske.

"Ali, ljubav su prava i onda kada novac nije ono najvažnije. Djeca do 18 godina oslobođena su participacije za zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za djecu se finansiraju kohlearni implantati, slušni aparati, senzori i insulinske pumpe za dijabetes, medicinska sredstva, stomatološko liječenje i rehabilitacija", navodi se u saopštenju.

Za liječenje rijetkih bolesti u ovoj godini za najsavremenije terapije obezbijeđeno je 16,5 miliona KM. Parovima koji se bore za potomstvo Republika Srpska kroz Fond zdravstvenog osiguranja finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje pod propisanim uslovima. Od uvođenja ovog prava 2007. godine, zahvaljujući postupcima vantjelesne oplodnje, rođeno je više od 2.200 beba, a za ove postupke do sada je izdvojeno više od 42 miliona KM.

U saopštenju se navodi da je jedan od najvažnijih simbola takve politike Fond solidarnosti "Duša djece". Kada je pokrenuta inicijativa za njegovo osnivanje, postojala je jedna jednostavna ideja - nijedan roditelj iz Republike Srpske čije dijete mora na liječenje u inostranstvo ne smije ostati sam pred pitanjem koliko košta život njegovog djeteta.

Od osnivanja Fonda krajem 2017. do kraja marta ove godine odobreno je 3.629 rješenja za dijagnostiku i liječenje 1.274 djece u inostranstvu. Za njihovo liječenje izdvojeno je više od 45 miliona KM, a Fond porodicama finansira i troškove puta i smještaja.

"To su brojke. Ali iza 1.274 djece nalazi se 1.274 životne priče. Hiljade odlazaka ljekaru, neprospavanih noći, strahova, nada, zagrljaja i povrataka kući. Zbog toga 'Srpska te voli' nije samo slogan. To je ideja Republike Srpske kakvu smo gradili i kakvu želimo dalje da gradimo", ističe se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike.

Navodi se da je Srpska uz dijete i kada prvi put otvori knjigu, te je u ovoj godini za besplatne udžbenike za 64.400 učenika osnovnih škola obezbijeđeno oko 12 miliona KM, za prevoz 14.914 učenika izdvojeno je 5,2 miliona KM, za 634 asistenta učenicima sa smetnjama u razvoju oko 5,6 miliona KM, a za 662 radnika u produženom boravku 20,5 miliona KM.

"Srpska je uz majku kada rodi. Uz roditelja kada njeguje. Uz dijete kada uči. Uz mlade kada grade svoju budućnost. I uz cijelu porodicu kada dođu dani u kojima joj je pomoć najpotrebnija", poručili su iz Kabineta predsjednika.

Mnoga od ovih prava, dodaje se, nastajala su i proširivala se tokom mandata predsjednika Republike Milorada Dodika, Željke Cvijanović i Siniše Karana - neka su povećavana, druga su potpuno nova, a neka su iz pojedinačnih inicijativa prerasla u trajne institucije Republike Srpske.

Posebno mjesto među njima imaju projekti nastali kroz akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", pokrenutu 2010. godine na inicijativu predsjednika Republike. Iz godine u godinu ona je pomagala djeci sa malignim bolestima, dijabetesom, autizmom i rijetkim bolestima, omogućila izgradnju Roditeljske kuće, podržala osnivanje Fonda solidarnosti "Duša djece", prve Banke humanog mlijeka, nabavku transportnih inkubatora i druge projekte namijenjene djeci.

"Politika prema porodici, međutim, nikada nije završena. Demografski izazovi zahtijevaju da postojeća prava dalje razvijamo, da tražimo nove mjere i da svake godine pokušamo da uradimo više. Zato ova kampanja nije samo podsjećanje na ono što je urađeno. Ona je i obaveza za ono što tek treba da uradimo. Da nijedna majka ne bude sama. Da nijedan roditelj ne ostane bez podrške. Da nijedno dijete ne bude zaboravljeno. Da mladi imaju razlog da svoju budućnost grade ovdje. Jer Republika Srpska nije samo teritorija, institucija ili budžet. Republika Srpska su njeni ljudi, njene porodice, njena djeca. Srpska te voli. Ljubav su prava", poručili su iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.