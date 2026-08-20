Beograd šalje zahtjev da se Mladić prebaci na liječenje u Srpsku ili Srbiju

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak saopštio je da je upoznat sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, koje mu je prenio ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić.

Ministar Selak je naveo da je zdravstveno stanje generala Mladića "izuzetno teško", sa veoma nepovoljnom prognozom, te da se liječenje trenutno prvenstveno svodi na ublažavanje bolova.

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Prema njegovim riječima, on i ministar Vujić saglasili su se da ministar pravde Srbije uputi zahtjev predsjedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da generalu Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj.

"Svi humanitarni razlozi su na strani prihvatanja ovog zahtjeva", poručio je ministar Selak, dajući punu podršku inicijativi i apelu da ona bude prihvaćena bez odlaganja.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske već ranije upućivala zahtjev za prebacivanje generala Mladića na liječenje u Srbiju ili Republiku Srpsku, uz spremnost da budu pružene sve potrebne garancije Mehanizmu. Tom zahtjevu, kako je naveo, nije udovoljeno.

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Selak je ocijenio da je sada krajnje vrijeme da humanitarni razlozi prevagnu nad svim drugim i da se generalu Ratku Mladiću omogući liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj.

"Generalu Ratku Mladiću treba omogućiti odgovarajuću medicinsku i palijativnu njegu i, prije svega, da bude uz svoju porodicu", poručio je ministar Selak.