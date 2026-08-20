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Moderni sistem napravio haos na granici: Čeka se satima, kazne i do 300 evra

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 09:35

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Саобраћајна гужва, Приказано више возила која се крећупо цести.
Foto: Pexels/cottonbro studio

Velike gužve i kilometarske kolone zabilježene su na graničnom prelazu Tabanovce, na izlazu iz Sjeverne Makedonije ka Srbiji.

Razlog za novi talas zastoja nisu samo uobičajene ljetnje smjene turista, već rigorozna primjena modernog sistema pametnih kamera "Safe City", koji je počeo da sankcioniše i vozače sa stranim registarskim tablicama.

Period u kojem su strani državljani mogli proći nekažnjeno za prekršaje napravljene na makedonskim auto-putevima zvanično je završen. Sistem za automatsko prepoznavanje tablica (ANPR) sada je potpuno uvezan sa graničnim prelazima, što je izazvalo pravi haos na šalterima.

Nema izlaska iz zemlje dok ne platite kaznu

Kamere postavljaju "zamku" na ključnim dionicama Koridora 10 kroz Sjevernu Makedoniju. Ukoliko prekoračite brzinu, prođete kroz crveno svjetlo ili napravite drugi saobraćajni prekršaj, sistem to automatski registruje.

Onog trenutka kada vozilom stignete na granični prelaz Tabanovce radi izlaska iz zemlje, graničnoj policiji na ekranu iskače crveno obavještenje. Vozač se odmah isključuje iz saobraćaja, te mu se uručuje zapisnik i platni nalog.

Pošto strani državljani zakonski ne mogu da napuste teritoriju Sjeverne Makedonije dok ne izmire dugovanja prema državi, na samom prelazu su se formirali ogromni redovi ljudi koji čekaju ispred šaltera banaka i pošta da bi uplatili kazne. To je lančano usporilo rad kompletne granične policije i stvorilo dodatna višečasovna zadržavanja za sve ostale savjesne vozače.

Kolike su kazne?

Za vozače koji prekorače brzinu na auto-putu kroz Sjevernu Makedoniju propisane su sljedeće novčane kazne:

  • Prekoračenje do 30 kilometara na sat preko ograničenja: 20 evra
  • Prekoračenje od 30 do 50 kilometara na sat preko ograničenja: 50 evra
  • Prekoračenje od 50 do 70 kilometara na sat preko ograničenja: 300 evra, uz zabranu upravljanja vozilom od 3 do 12 mjeseci

Haos i na prelazu Preševo

Novi sistem "Safe City“ izazvao je potpuni kolaps i na graničnom prelazu Preševo, na ulazu u Srbiju.

"Sve ide kroz jednu kolonu, a nervoza među vozačima je na ivici incidenta", navodi se u objavi na Instagram profilu "putdogricke_triptogreece".

Kako se vidi na kamerama Auto-moto saveza Srbije, na graničnom prelazu na ulazu u Srbiju trenutno je ogromna kolona automobila, a zadržavanja su višečasovna, prenosi Blic.

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Tagovi :

Stanje na granicama

Sjeverna Makedonija

Srbija

kazne

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