Policija reagovala zbog bacanja opuška iz službenog vozila

Policijska uprava zadarska pokrenula je provjere nakon objave snimka sa ostrva Ugljana na kojem se vidi kako iz službenog policijskog vozila tokom vožnje na put izlijeće opušak cigarete. Policija poručuje da će, ukoliko se utvrdi odgovornost policijskog službenika, preduzeti odgovarajuće mjere.

Snimak je prvi objavio portal Morski.hr, kojem ga je dostavio čitalac. Naknadno je objavljena i važna informacija – video nije nastao ovih dana, već 27. maja 2026. godine u 21.45 časova.

Na snimku se vidi službeno policijsko vozilo u vožnji i trenutak kada iz njega na put izlijeće opušak. Autor snimka tvrdi da ga je izbacio policijski službenik, ali na osnovu samog video-zapisa nije moguće pouzdano utvrditi ko se nalazio u vozilu niti ko je tačno bacio opušak.

Policija odmah pokrenula provjere

Nakon što je snimak dostavljen Policijskoj upravi zadarskoj, počelo je utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti.

Iz policije su jasno poručili da službenici svojim ponašanjem moraju biti primjer zakonitog, odgovornog i profesionalnog postupanja.

Region Nevjerovatan prizor usred sezone požara: Iz policijskog auta izbačen žareći opušak

„Postupanje kakvo je vidljivo na dostavljenom snimku, ako se utvrdi da ga je počinio policijski službenik, neprihvatljivo je, posebno u periodu povećane opasnosti od nastanka i širenja požara“, naveli su iz PU zadarske.

Dodaju da takvo ponašanje nije u skladu sa standardima koji se očekuju od policijskih službenika te da može narušiti ugled policijske službe, posebno imajući u vidu da policija zajedno sa vatrogascima i drugim hitnim službama učestvuje u zaštiti ljudi i imovine te prevenciji požara.

Ako provjere pokažu da postoje elementi disciplinske odgovornosti, biće preduzete mjere predviđene Zakonom o policiji. PU zadarska najavila je da će o rezultatima sprovedenih radnji blagovremeno obavijestiti javnost.

Bacanje opuška iz vozila kažnjivo

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zabranjeno je iz vozila bacati otpad, predmete ili materije kojima se može ugroziti saobraćaj ili životna sredina. Za takav prekršaj propisana je novčana kazna od 130 evra.

Svijet Optimizam zbog novog lijeka za rak. Dionice Moderne se udvostručile

Slučaj je izazvao posebnu pažnju nakon što je snimak objavljen 18. avgusta, u periodu kada se Hrvatska suočava sa velikim brojem požara i kada nadležne službe svakodnevno upozoravaju građane da ne bacaju opuške i ne koriste otvoreni plamen na mjestima gdje postoji opasnost od izbijanja požara.

Za sada nije zvanično potvrđeno ko je izbacio opušak niti je poznato da li će protiv određene osobe biti pokrenut prekršajni ili disciplinski postupak. Upravo to treba da utvrdi istraga koju je pokrenula zadarska policija.