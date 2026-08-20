Skenera neće biti na glasanju u inostranstvu

Famoznih skenera, koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima na glasačkim mjestima u BiH, neće biti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) u inostranstvu.

Dok će birači u gradovima širom BiH nakon glasanja u skener stavljati jedan po jedan glasački listić, u Austriji, Njemačkoj i drugim državama, gdje ima naših građana, praksa će biti drugačija.

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Maksida Pirić, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH, rekla je da na predstojećim opštim izborima 2026. godine državljani BiH koji žive u inostranstvu i koji su se opredijelili za glasanje u DKP-ovima neće koristiti specifične izborne tehnologije u postupku identifikacije i glasanja.

Brojanje listića

"Ovi birači će glasačke listiće popunjavati na isti način kao i na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, dok će se njihovi glasački listići brojati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu, uz korištenje skenera i verifikaciju identiteta", rekla je Pirićeva za "Nezavisne novine".

Isti princip, kako je dodala, primjenjivaće se i na birače koji će glasati putem pošte.

"Glasački listići će se obrađivati i brojati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu korištenjem skenera", navela je Pirićeva.

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Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, u utorak, 18. avgusta, počela je distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan BiH.

Saopštio je to juče CIK BiH, odakle navode da istovremeno sprovode više aktivnosti na sprovođenju opštih izbora 2026. godine.

Odbijene prijave

"Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a BiH, ukupno registrovanih birača izvan BiH je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH 2.621 birač", rekli su iz CIK-a BiH.

Podsjećaju da je CIK odbio oko 5.000 prijava za glasanje izvan BiH jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove.

"Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija BiH uvažila četiri, a ostale je Sud BiH odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene", rekli su iz CIK-a BiH.

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CIK BiH je, podsjetimo, u "Službenom glasniku BiH" objavio ovjerene kandidatske liste za opšte izbore 2026. godine.

Objavili su nedavno i video u kome je objašnjeno kako treba glasati. Oni ističu da je po dolasku na biračko mjesto glasač dužan da se identifikuje davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša BiH.

"Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu koju potpisujete", objašnjavaju oni.

Kako dodaju, uz glasačke listiće, glasači preuzimaju kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idu u glasačku kabinu.

Novi izgled listića

"Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata", rekli su iz CIK-a BiH.

Kada je riječ o ostalim listama, oni navode da su na lijevoj strani glasačkog listića nazivi političkih subjekata, dok su na desnoj strani glasačkog listića kolone s rednim brojevima kandidata.

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"Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića", dodaju oni.

Iz CIK-a BiH su dodali da su pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani u kandidatskoj listi.

"Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora", objasnili su iz CIK-a BiH.

Građani bi, podsjetimo, na birališta trebalo da izađu 4. oktobra, mada su se pojavile i tvrdnje da bi se moglo desiti da CIK odloži održavanje izbora.