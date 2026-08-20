Napustio školu sa 17, a sa 25 postao milijarder: Ko je mladić koji je pokorio AI?

Britanski preduzetnik Džejms Dakomb postao je najmlađi evropski milijarder koji je samostalno stekao svoje bogatstvo.

Sa samo 25 godina izgradio je kompaniju vrednu milijarde dolara, nakon što je još 2017. godine napustio srednju školu kako bi pokrenuo svoj prvi biznis.

Dakombovo bogatstvo danas najvećim dijelom dolazi iz londonske kompanije "Olix", proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju (AI) koju je osnovao 2024. godine. Nakon što je početkom avgusta od investitora prikupila 312 miliona dolara, vrijednost "Olix-a" utrostručena je na 3,3 milijarde dolara. Kako Dakomb posjeduje oko 30 odsto ove kompanije, nova investicija mu je direktno obezbijedila ulazak u klub milijardera.

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Pored "Olix-a", mladi preduzetnik ima i 12 odsto udjela u svom prvom startapu "CoMind", koji se bavi praćenjem moždane aktivnosti i kroz koji je stekao dragocjeno iskustvo u oblasti fotonike.

Strategija koja ruši tradicionalne modele

Za razliku od konkurenata koji se oslanjaju na najmoćnije i najskuplje "Nvidia" čipove, "Olix" razvija specijalizovane čipove za različite faze obrade podataka u AI modelima. Njihova tehnologija koristi fotoniku prenos podataka pomoću svjetlosti umesto električnih signala čime se drastično smanjuju potrošnja energije i kašnjenje. Kompanija planira da prve čipove isporuči kupcima u drugoj polovini 2027. godine.

Dakomb je jedan od samo 11 milijardera mlađih od 30 godina u svijetu koji su sami zaradili svoj novac. Uz njega, u ovoj grupi su i Šveđani Arvid Lunemark (26) i Fabijan Hedin (26), kao i trenutno najmlađi svjetski milijarder, 23-godišnji Amerikanac Surija Midha, prenosi Forbes.