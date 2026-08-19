Skener pa kružić: Kako će izgledati glasanje uz novu izbornu tehnologiju?

Kada dođete na biračko mjesto, prvo ćete pokazati ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš, koji će član biračkog odbora provući kroz poseban barkod skener koji očitava podatke i pronalazi vas u elektronskom biračkom spisku.

Zatim, prislanjate prst na skener.

Kada sistem utvrdi da se otisak prsta podudara sa očitanim ličnim dokumentom, na ekranu se pojavljuje zeleno svjetlo.

"Iz uređaja izlazi takozvani slip sa svim njegovim podacima, na koje se on potpisuje i član biračkog odbora zadužen za identifikaciju taj slip ubacuje u jednu kutiju. Tu se ništa nije promijenilo za birače, osim što ostavlja otisak prsta. Dalje ide kod člana Biračkog odbora koji mu izdaje glasački listić i upućuje ga kako treba glasati", kaže Jovan Kalaba, predsjednik CIK BiH.

Onda slijedi popunjavanje glasačkog listića

Nakon toga slijedi popunjavanje glasačkog listića iza zavjese, onda ga, umjesto u kutiju, ubacujete u skener. Skener očitava glas, a zatim listić završava u zapečaćenoj kutiji. Neke od najznačajnijih promjena, odnose se na izgled glasačkih listića. Listići za članove Predsjedništva BiH sastoje se iz dva dijela.

Na prvom je naziv kandidata, a na drugom uputstvo za glasanje. Isto je i za predsjednika Republike Srpske. Upisivanje "IKSA" više nije opcija, već ispunjavamo kružić i glas je važeći ukoliko se popuni kružić ispred samo jednog kandidata.

Listići za Predstavnički dom BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske sastoje se iz tri dijelu. Na prvom je naziv političkih subjekata i kandidata. Na drugom uputstvo za glasanje i na trećem kandidatska lista. Da bi listić bio važeći, obavezno je popuniti kružić ispred jedne političke stranke, koalicije ili kandidata.

Ako želite možete popuniti i kružić za jednog, dva ili tri kandidata sa te liste.

"Ako sam ja kandidat političkog subjekta koji se zove „Plavi“, a Vi ste potencijalni glasač, ja Vam kažem da se nalazim na toj listi, da popunite kružić i nalazim se na broju pet, popunite kružić ispred broja pet", kaže Kalaba.

Nakon toga prilazite skeneru i ubacujete listiće u skener. Ali vodeći računa da listić polako puštate u skener tako da se ne vidi za koga se glasali - ako ne želite da neko u blizini vas ne vidi za koga ste glasali. Listiće sa kandidatskom listom ne ubacujete u skener, njih vraćate članu Biračkog odbora.

"Skener je cijeli dan oflajn, nije na mreži. Ne postoji mogućnost, kako neke "nevjerne Tome" pričaju da se mogu ubacivati neki podaci sa strane. Dakle, skener je dok se ne završi glasanje van mreže", kaže Kalaba.

U BiH stigao je prvi kontingent izborne opreme, u kojem je 150 uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i isto toliko skenera glasačkih listića. Oprema će biti testirana 17. i 18. avgusta.

Testiranje skenera u Bijeljini je osmog septembra, tri sata će trajati, pa ko nauči – nauči. U Gradskoj izbornoj komisiji u ovom gradu kažu da nikakva druga uputstva nisu dobili. Brine ih hoće li imati dovoljno vremena za edukaciju članova biračkih odbora, ali i samih birača.

"Koliko god nama izgledao jednostavno taj listić, svi birači su navikli na drugačiji izgled glasačkog listića i na to da imaju ime i prezime kandidata. Oni sada treba da dobro paze i moramo ih upućivati da oni moraju naći broj ispred kandidata, ali da je obavezno da prije toga zaokruže stranku, ali nije čak više ni da zaokruže, nije ni da stave iks, nego da oboje kružić", kaže Dijana Savić Božić, predsjednik GIK-a Bijeljina.

U Gradskoj izbornoj komisiji u Trebinju imali su jednu obuku, uskoro treba da imaju i drugu. Vremena je malo, ali nadaju se da će sve uspjeti savladati do izbora.

"U škripcu smo sa vremenom, definitivno. Ali, to nije ništa novo, nadam se da će biti dovoljno vremena da se svi obučimo, da obučimo predsjednike biračkih odbora, tako i članove biračkih odbora", rekao je Siniša Terzić, predsjednik GIK-a Trebinje.

Glasovi će se brojati elektronski, ali i ručno. Prvi preliminarni rezultati utvrđeni skenerom trebalo bi da budu poznati oko 21 čas. Ako se desi da se podudaraju rezultati na nekom biračkom mjestu, brojanje na oba načina se ponavlja u glavnom Centru za brojanje.