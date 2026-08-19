CIK BiH ukida pojedina biračka mjesta

Mještani prijedorskih sela Gornja Ravska i Šurkovac neće moći da glasaju u svojim mjesnim zajednicama. Njihova biračka mjesta ukinuta su nakon tri decenije.

Oni koji budu željeli da ispune građansku dužnost moraće da putuju najmanje deset kilometara do susjedne Ljubije, makadamskim putem.

Gornja Ravska broji više od 200 stanovnika, do sada je njih više od polovine glasalo. Ove godine je upitno je kolika je izlaznost biti, s obzirom na to da je ovdje većinom starije stanovništvo.

"Sada kada smo ukinuti, ja očekujem da će 10 do 15 odsto ljudi izaći. S obzirom da se radi o staračkom domaćinstvu, problem prevoza, makadamski put, vremenski uslovi, sve utiče na izlaznost birača", kaže Janko Milojica, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Gornja Ravska.

Ako su izbori praznik demokratije, valjda bi trebalo da bude što više biračkih mjesta, kako bi se što više birača podstaklo da izađu na izbore, smatra Ivan Begić, koji je takođe iz Gornje Ravske. Rješenje vidi u organizovanju prevoza za mještane ovih prijedorskih sela do biračkog mjesta.

"Budući da je to odluka onog vijeća staraca, koje se zove CIK u Sarajevu. To vijeće staraca ne zna kako ljudi žive, jer oni žive od nekoliko hiljada maraka plate. Jedna baka u Gornjoj Ravskoj ode na pijacu na proda kajmak, pa treba valjda od toga kajmaka platiti prevoz do biračkog mjesta. Mi ćemo kao mjesna zajednica pokušati organizovati prevoz autobusima barem tri puta taj dan", kaže Ivan Begić, SDP.

Osim ova dva, u Prijedoru je ukinuto još 21. biračko mjesto. Na ukidanju je insistirala Centralna izborna komisija BiH. Razlog je, navodno, ekonomičnost.

"Ide se na racionalizaciju biračkih mjesta, najviše zbog infrastrukture i zbog malog odziva na tim biračkim mjestima", kaže Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.

Za razliku od Prijedora, neke od lokalnih zajednica nisu pristale na ukidanje biračkih mjesta. U pojedinim GIK-ovima potvrdili su nam i da je razlog ukidanja biračkih mjesta uzrokovan novih izbornim tehnologijama. U Doboju su pristali samo na ukidanje jednog biračkog mjesta.

"Centralna izborna komisija je tražila da se ukinu izborna mjesta gdje ima manji broj birača. To su, uglavnom, ruralna mjesta. Mi nismo to prihvatili, iz razloga što ti birači ne bi izašli na glasanje", rekao je Nenad Paleksić, predsjednik Gradske izborne komisije Doboj.

Koliko je biračkih mjesta ukinuto na predstojećim izborima i da li je razlog ekonomičnost ili nemogućnost funkcionisanja nove opreme u zabačenim dijelovima grada – pitanje je koje smo postavili Centralnoj izbornoj komisiji Bih. Odgovor nismo dobili. Imaju, kažu, mnogo posla, zatrpani su mejlovima, pa će nam odgovoriti kada naš pročitaju. Za to im je bilo malo deset sati.