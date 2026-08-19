ATV saznaje: Novi Granični prelaz Gradiška nastavlja sa radom

Novi Granični prelaz u Gradišci nastaviće normalno da funkcioniše i nakon 19. avgusta 2026. godine kada ističe odluka o privremenom puštanju u rad, saznaje ATV.

Prema našim saznanjima, zbog toga što je pomenuti granični prelaz obuhvaćen novim međunarodnim Ugovorom između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, za njegovo dalje funkcionisanje više nije potrebno donositi posebno rješenje o privremenom otvaranju.

Takođe, hrvatska ambasada u Sarajevu je diplomatskom notom potvrdila zajedničko razumijevanje dvije strane da će se zbog urušavanja mosta na staroj lokaciji Graničnog prelaza Gradiška, promet putnika i roba privremeno nastaviti odvijati preko novog mosta između Gornje Varoši i Gradiške.

Savjet ministara: Bez odluke o privremenom zatvaranju GP Gradiška

Savjet ministara BiH, uz četiri glasa za i pet protiv, u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo Odluku o privremenom zatvaranju Graničnog prelaza za međunarodni transport putnika i roba Gradiška - Stara Gradiška.

Istovremeno nije usvojena ni Informacija Ministarstva bezbjednosti u SM o statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška - Stara Gradiška i Gradiška Novi most - Gornji Varoš.

Za usvajanje ove odluke bili su predsjedavajuća Savjeta ministara, te ministri pravde, civilnih poslova i zamjenik ministra bezbjednosti, a protiv su glasala zamjenici predsjedavajuće Savjeta ministara (ministri odbrane, te spoljne trgovine i ekonomskih odnosa), kao i ministri inostranih poslova, komunikacija i transporta, te za ljudska prava i izbjeglice, dok je ministar finansija i trezora u prvom krugu glasanja bio protiv.

"Ministarstvo bezbjednosti predložilo je ovu tačku jer ranije rješenje ovog ministarstva kojim je na lokalitetu novog mosta u Gradišci privremeno omogućen međunarodni promet putnika i roba prestaje važiti 19. avgusta 2026. godine. S obzirom na to da je Ministarstvo bezbjednosti istaknulo kako ne postoji pravni temelj za produženje ovog rješenja, uputilo je prijedlog da Savjet ministara u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli donese predmetnu odluku", navodi se u saopštenju.

Predloženom odlukom definiše se privremeno zatvaranje graničnog prelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška (BiH) - Stara Gradiška (RH) na teritoriju BiH zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i obustave prometa preko mosta na rijeci Savi.

"Napominjemo da je potpisan Ugovor o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske, koji je počeo s primjenom 8. juna 2026. godine. Tim je ugovorom novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška Novi Most - Gornji Varoš dobio status međunarodnog graničnog prijelaza sa svim inspekcijskim službama, uz obostranu obavezu BiH i Hrvatske za raspoređivanjem policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika u cilju vršenja kontrola.

Savjet ministara očekuje od nadležnih institucija BiH da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzme potrebne aktivnosti, kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i privredu, te osiguralo nesmetano odvijanje međunarodnog transporta između BiH i Republike Hrvatske.