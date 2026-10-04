Zafranović: Bez Dodika i Srpske ovaj film ne bi bio napravljen

Režiser filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" Lordan Zafranović rekao je u Banjaluci, nakon premijere filma o stradanju srpskog naroda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, da se jednostavno morala reći istina.

Zafranović je istakao da ovaj film posvećuje svim žrtvama, napominjući da u potkozarskom kraju nema kuće koja nema neku od žrtava ubijenu na svirep način, na način koji nije ljudski.

"Ja sam se stidio u onom momentu kad sam vidio stvari, i dokumente, i fotografije, kad sam čuo svjedočanstva, postidio sam se da sam čovjek, da sam te vrste. Ovaj film je napravljen iskreno, ja više od ovoga nisam mogao", poručio je Zafranović.

On je rekao da je ovo bio jedan od prvih filmova gdje mu se niko nije miješao u posao.

"Niko nije dolazio kao producent, ili kao politika, ili kao cenzor da nešto izbacim, skratim, ili drugačije napravim, nego sam radio potpuno slobodan ovaj film. A radio sam ga zahvaljujući i Republici Srpskoj", rekao je Zafranović.

Zafranović je istakao da je večeras u Banjaluci osjetio veliko strujanje neke čudesne dobrote i zahvale svima koji su pravili ovaj film.

"Bilo je dosta teških trenutaka, teško rađanje, ali on je rođen, on sada kreće u svet, videćemo na koji način će biti ispraćen i gde će sve da dopre. Ali, to je sudbina svakog filma", rekao je Zafranović novinarima.

On je dodao da je film radio ne napuštajući svoj autorski svijet, ali ipak za široku publiku, da svako ko ga bude gledao zna gdje se nalazi Jasenovac i šta se u Jasenovcu zapravo desilo.

"Tako da će ovaj film otvoriti ponovo pitanje Jasenovca. Biće puno protivnika, jer se nagomilalo tih revizionista koliko vam duša hoće. Tako da će biti i velikog vrijeđanja i velikih pljuvanja. Biće i pohvala, naravno", rekao je Zafranović koji je posebnu zahvalnost za pomoć i podršku uputio predsjedniku Miloradu Dodiku.

"Zahvaljujem Republici Srpskoj, koja je ovde učestvovala skoro sa trećinom sredstava za ovaj film. Bez Republike Srpske ovaj film ne bi bio napravljen, ne bi bio stvoren", rekao je Zafranović.

On je dodao da će film imati vrlo težak proboj posebno u Evropi, koja je, kako je rekao, "zapravo kriva za sve ovo što se desilo u Drugom svjetskom ratu".

On je zahvalio i kompletnoj filmskoj ekipi, kao i svim preživjelim jasenovačkim logorašima, ističući da bi svaka njihova priča mogla biti poseban film.

Banjalučkoj premijeri filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare", koja je održana u Sportskom centru "Borik", prisustvovala je i glumačka ekipa, koja je istakla da je bilo zadovoljstvo teško, ali plemenito raditi na ovom projektu.

Premijeri su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, kao i brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske, prenosi Srna.