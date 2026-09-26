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Bred Pit o novom filmu: 'Spustio sam scenario i počeo da se gušim od emocija'

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26.09.2026 18:59

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Бред Пит стиже на свјетску премијеру филма „Срце звери“ у сриједу, 16. септембра 2026. године, у амфитеатру FirstBank у Френклину, Тенеси.
Foto: Tanjug/AP Photo/George Walker IV

Američki glumac Bred Pit izjavio je da ga je scenario za film "Srce zvijeri" emotivno pogodio do te mjere da je, nakon čitanja, zaplakao, dok je snimanje opisao kao jedno od fizički i emocionalno najzahtjevnijih iskustava u svojoj karijeri.

U filmu, koji je režirao Dejvid Ajer, Pit tumači bivšeg vojnika Džejmsa Belmonta, koji sa svojim psom Odinom odlazi u divljinu Aljaske, gdje njihovo putovanje prerasta u borbu za preživljavanje nakon niza opasnih događaja.

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- Spustio sam scenario i počeo pomalo da se gušim od emocija - rekao je Pit za magazin "Enterntejment vikli", dodajući da se povukao kako bi na miru zaplakao.

Prema njegovim riječima, pošto ga je priča toliko snažno pogodila, želio je da ispita mogućnost da je prenese na film.

U filmu Pitovog psećeg partnera Odina igra njemački ovčar Uber, kojem je ovo glumački debi. Uber je prethodno bio pas obučen za potragu i spasavanje, a nakon penzionisanja vraćen je u službu kako bi učestvovao u snimanju. Pit je rekao da je rad sa psom tekao prirodno, dijelom zahvaljujući njegovom dugogodišnjem iskustvu sa psima.

- Bilo je pitanje treninga i želje da on vjeruje meni koliko ja vjerujem njemu - rekao je Pit, uz šalu da je tokom snimanja morao da bude i glumac i trener pasa.

Režiser Dejvid Ajer, koji je sa Pitom prethodno radio na filmu "Bijes", rekao je da je scenario Kamerona Aleksandera na njega ostavio snažan utisak i da je već na polovini čitanja shvatio da želi da režira film, prenosi Tanjug.

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Ajer je snimanje opisao kao najteži projekat u svojoj karijeri, navodeći da je jednostavnost priče zahtjevala posebnu pažnju i preciznost. Snimanje je trajalo devet nedjelja i odvijalo se u teškim uslovima, daleko od uobičajenih pogodnosti filmskog seta. Ekipa se suočavala sa hladnoćom, kišom, blatom, strmim terenima i zahtevnim fizičkim scenama. Pit je naveo da je svaki dan snimanja bio fizički naporan, ali da je iskustvo na kraju bilo "velika nagrada".

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Bred Pit

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