Mali poljoprivrednici Srpske - budućnost koja obećava

Kažu, djeca nekad rade više od njih. Zorica Petković pripremila je priču o malim poljoprivrednicima.

Boško Šušnjar je mladi ratar i stočar. Radi sve poslove na farmi, priča, nema lakšeg ni težeg posla. Međutim, bili smo u nevjerici kada smo vidjeli sa koliko lakoće ovaj petnaestogodišnjak upravlja kombajnom.

"Pomažem sve šta treba i borimo se da steknemo nešto i hvala Bogu imamo dosta", priča Boško.

Emiliju i Nikolu Bašić upoznali smo u Slatini kod Laktaša i to baš kada su bili u plasteniku. Cijelo ljeto su pričaju, bili vrijedni, a godišnje sa ocem Draškom uberu i do 10 tona slatinskog paradajza.

"Ima dosta posla i pomažemo kad mu je baš frka. Sad preko ljeta smo posijali ne znam koliko hiljada krastavaca i on kaže da mu je to baš pomoglo", kaže Emilija.

Od Slatine idemo prema Laktašima da upoznamo jednog sedamnaestogodišnjaka koji je odlučio da nastavi djedovim i očevim stopama. Njegova porodica decenijama se bavi se uzgojem i otkupom žitarica.

"Ako hoćemo da se bavimo poljoprivredom mi to moramo voljeti i od malih nogu krenuti i raditi sa svojim očevima na gazdinstvima kako bi to zavoljeli i ostali na svojoj zemlji", govori nam 17-godišnji Ostoja Sekimić.

Niz mjera Ministarstva poljoprivrede dovelo je do toga da se sve više mladih vraća na selo i i upravo tu zasniva svoje porodice, pokreće poljoprivredna gazdinstva i farme, ističe ministarka Anđelka Kuzmić. Tokom prethodnih pet godina isplaćeno je 1.2 miliona maraka za 1367 novorođene djece na poljoprivrednim gazdinstvima.

"Evo imala sam priliku da prije nekoliko dana prisustvujem velikom sajmu u Rogatici i tu su bile po četiti generacije , bilo je jako puno male djece neki čak ni ne idu u školi niti znaju dobro da govore, ali jako dobro znaju kako se nešto radi u poljoprivredi. To je Republika Srpska , mi smo poljoprivredna zemlja i nikada od toga nećemo pobjeći". kaže Kuzmićeva.

Osim što vrijedno rade, naši mali poljoprivrednici, evidentno su samostalni, vješti, povezani sa prirodom, čuvaju tradiciju... Ukratko, zdrava djeca - budućnost koja obećava.