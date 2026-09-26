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Nema kupole, ali ostaje jedan problem: Oglasili se bh. meteorolozi

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26.09.2026 16:47

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Јесен клупа дрвеће лишће улица
Foto: ATV BL

Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su prognozu za narednih desetak dana i demantovali tvrdnje da će se spustiti toplotna kupola koja će donijeti novi talas vrućina.

Ipak, kako su najavili, očekuju nas poprilično ugodne temperature.

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Istakli su da naše područje i u ovom periodu nastavlja da se bori sa velikim problemom - sušom.

"Narednih 7 do 10 dana donosi nam obilje sunčanog vremena uz lagani rast temperatura ali bez povratka vrelina uz demantovanje tvrdnji o toplotnoj kupoli i toplotnom talasu", najavljuju meteorolozi.

Dodaju da su pred nama idealni jesenji dani uz svježa, prohladna i sve češće maglovita jutra te ugodno topli dani.

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"Dnevne temperature mahom između 18 i 25, na jugu do 29 stepeni. Jedini problem ostaje suša, obzirom da ponovo slijedi nešto duži period od barem 7 dana bez padavina. Iskoristite naredni period za jesenje radove", zaključili su na stranici BH Meteo.

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