Sprema li se poskupljenje brašna? Oglasili se mlinari iz Srpske

Autor:ATV redakcija
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Rast cijena najvažnijih poljoprivrednih proizvoda obilježio je proteklu sedmicu i na Produktnoj berzi. Najveći skok zabilježila je pšenica, koja je za samo sedam dana poskupila 5,61 odsto.
Mlinari iz Srpske, međutim, poručuju da poskupljenje brašna nije ni u najavi.
Razlog je, kako kažu, jeftino brašno koje dolazi iz Srbije.
"Vreća domaćeg standardnog brašna od 25 kilograma košta 22,5 KM. S druge strane, vreća brašna iz Srbije košta 18 KM. Dakle, jasno je da nemamo izbora, nego da držimo staru cijenu. U suprotnom, još više bismo bili nekonkurentni", kažu za Srpskainfo mlinari.
Dodaju da njihovo poslovanje pritiskaju poskupljenja goriva i sirovina, te povećanje plata, ali da, zasad, uopšte ne razmišljaju o poskupljenju brašna.
"Tačno je da mnogi od nas posluju na ivici pozitivnog rezultata, ali ne možemo da dižemo cijene. Jednostavno, Srbija ima višak žita i brašna koje plasira na naše tržište po daleko nižoj cijeni od domaćeg. Zato su nam ruke vezane. Ovo je treća godina, zaredom, kako se cijena brašna nije mijenjala", poručuju mlinari.
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