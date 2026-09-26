Sprema li se poskupljenje brašna? Oglasili se mlinari iz Srpske

Rast cijena najvažnijih poljoprivrednih proizvoda obilježio je proteklu sedmicu i na Produktnoj berzi. Najveći skok zabilježila je pšenica, koja je za samo sedam dana poskupila 5,61 odsto.

Mlinari iz Srpske, međutim, poručuju da poskupljenje brašna nije ni u najavi.

Razlog je, kako kažu, jeftino brašno koje dolazi iz Srbije.

"Vreća domaćeg standardnog brašna od 25 kilograma košta 22,5 KM. S druge strane, vreća brašna iz Srbije košta 18 KM. Dakle, jasno je da nemamo izbora, nego da držimo staru cijenu. U suprotnom, još više bismo bili nekonkurentni", kažu za Srpskainfo mlinari.

Dodaju da njihovo poslovanje pritiskaju poskupljenja goriva i sirovina, te povećanje plata, ali da, zasad, uopšte ne razmišljaju o poskupljenju brašna.

"Tačno je da mnogi od nas posluju na ivici pozitivnog rezultata, ali ne možemo da dižemo cijene. Jednostavno, Srbija ima višak žita i brašna koje plasira na naše tržište po daleko nižoj cijeni od domaćeg. Zato su nam ruke vezane. Ovo je treća godina, zaredom, kako se cijena brašna nije mijenjala", poručuju mlinari.