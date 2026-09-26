Poznato stanje djevojčice povrijeđene u udesu u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi kod Gradskog mosta u Banjaluci povrijeđena je desetogodišnja djevojčica i njeno stanje je stabilno, rekla je za RTRS specijalista urgentne medicine Nevena Aleksić.
Aleksićeva je rekla je da je djevojčica stabilnih vitalnih parametara sa povredama desne potkoljenice i površinskim povredama lijeve polovine grudnog koša.
"Dijete je stabilno, imalo je bolove i uplašeno je. Zbrinuto je na licu mjesta, transportovano na Kliniku za dječiju hirurgiju UKC-a Republike Srpske", rekla je ona za RTRS.
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