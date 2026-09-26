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Poznato stanje djevojčice povrijeđene u udesu u Banjaluci

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26.09.2026 13:33

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi kod Gradskog mosta u Banjaluci povrijeđena je desetogodišnja djevojčica i njeno stanje je stabilno, rekla je za RTRS specijalista urgentne medicine Nevena Aleksić.

Aleksićeva je rekla je da je djevojčica stabilnih vitalnih parametara sa povredama desne potkoljenice i površinskim povredama lijeve polovine grudnog koša.

"Dijete je stabilno, imalo je bolove i uplašeno je. Zbrinuto je na licu mjesta, transportovano na Kliniku za dječiju hirurgiju UKC-a Republike Srpske", rekla je ona za RTRS.

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Tagovi :

nesreća

Banja Luka

povrijeđena djevojčica

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