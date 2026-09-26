Igor Dodik: Srpska ima potencijal da bude najljepše mjesto za život

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik poručio je da Republika Srpska ima potencijal da bude najljepše mjesto za život i da je siguran da će sa onim što je do sada urađeno u tome uspjeti.

Dodik je naglasio da želi trajno politički sigurnu, institucionalno sposobnu i ekonomski održivu Republiku Srpsku.

"U sadašnjim okolnostima konkretan, legitiman i ostvariv cilj jeste snažnija Republika Srpska unutar dejtonske BiH, sa nadležnostima koje joj pripadaju i bez stalnog pokušaja da se svaki zajednički posao pretvori u novu centralnu nadležnost", rekao je Dodik za portal "Kliks".

On smatra da pravo naroda da razgovara o svojoj budućnosti ne može biti zabranjena tema.

"Ako se BiH vrati logici dogovora na kojoj je nastala, Republika Srpska može biti snažna i sigurna unutar nje. Ako neko taj dogovor trajno mijenja bez pristanka Republike Srpske, onda sam proizvodi krizu povjerenja u cijeli okvir", poručio je Dodik.

On je ukazao da je mirna promjena bilo kojeg ustavnog poretka moguća samo uz prethodni politički sporazum domaćih aktera, jasan demokratski legitimitet, pravno uređenu proceduru i prihvatanje relevantnih međunarodnih faktora.

"To ne znači da Republika Srpska treba da se odrekne prava da brani svoj položaj ili da razgovara o svim političkim scenarijima", naglasio je Dodik.

On smatra da je potrebno da Sarajevo prestane funkcionalnost poistovjećivati sa centralizacijom i dodao da je siguran da bi Banjaluka znala odgovoriti na takvu promjenu politike.

"U ovom trenutku dogovorio bih jednu ograničenu zajedničku agendu za jedan mandat, a koja uključuje infrastrukturu, energetiku, slobodno kretanje robe i kapitala, borbu protiv organizovanog kriminala i obaveze na evropskom putu u skladu sa dejtonskim okvirom", rekao je Dodik.

On je ukazao da odlazak stanovništva, ekonomija, demografija, politički odnosi, nisu samo problemi Republike Srpske, već i regiona i kontinenta, dodajući da ovdje odluke nisu uslovljene logikom rješavanja problema, već logikom kako napakostiti Republici Srpskoj određenim potezima iz Sarajeva.

"Ne vidim kako je sprečavanje istočne interkonekcije toliki niz godina donijelo bilo šta dobro, osim što je spriječilo hiljade radnih mjesta u Posavini, industrije koja bi mahom ovdje došla iz EU zbog niske cijene gasa. Ili zašto se onemogućava aerodrom u Trebinju", upitao je Dodik.

On je naveo da se iz Sarajeva stalno pitanje ekonomije stavlja u drugi plan u odnosu na plan broj jedan: uništiti Republiku Srpsku.

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Dodik je rekao da je zato njemu kao političaru iz Republike Srpske zato imperativ pronalaženje što veće samostalnosti radi mogućnosti da Republika Srpska sama rješava probleme, jer u Sarajevu ne žele da ih rješavaju kako bi Srbi u nekom trenutku odustali od sebe, svoje zemlje i svojih kuća.

"To se neće desiti, mi pobjeđujemo na unutrašnjem i na geopolitičkom planu, u velikom stilu vratili smo se na međunarodno finansijsko tržište, Republika Srpska je usred najvećeg investicionog ciklusa u svojoj istoriji i pred nama je doba najveće promjene koja je globalna - na djelu je velika tehnološka revolucija planete", naglasio je Dodik.

On je naveo da je BiH država u međunarodnopravnom smislu i dejtonski ustavni okvir u kojem Republika Srpska ostvaruje svoj politički subjektivitet, a da je Republika Srpska njegova primarna politička zajednica, mjesto njegovog identiteta i odgovornosti.

"Te dvije činjenice ne moraju biti u sukobu, osim ako neko od mene traži da pripadnost BiH dokazujem tako što ću pristati na manje Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je rekao da su državi potrebni prihvaćen ustav, pravna sigurnost i uvjerenje da nijedna strana ne može trajno nadglasati drugu u pitanjima njenog identiteta i političkog statusa.

"Ako pričamo o emocijama, ja volim Republiku Srpsku kao državu i to je emocija 95 odsto građana u njoj. Da li će ona to postati zavisi od toga da li će se u Sarajevu nastaviti sa nasrtajima na dejtonski poredak i učiniti ga nepostojećim. To je realna politika", ukazao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li je za članstvo BiH u EU, Dodik je rekao da evropske integracije BiH moraju prestati da budu štap i šargarepa za pokušaje da se tobože zarad nekog vremenski neodređenog članstva u EU uđe u proces razvlašćivanja Republike Srpske.

On je poručio da Republika Srpska neće pristati ni na šta na šta ne bi pristali građani Baskije, Flandrije ili Bavarske.

"Ako EU želi da BiH primi tako da racionalno sagleda demokratski kapacitet dejtonske BiH, koja je jedina održiva, onda istorija pokazuje da je Republika Srpska tim integracijama dala najveći doprinos. Ukoliko se pokuša sa EU integracijama kao instrumentom razbijanja Republike Srpske - od tog posla nema ništa", naglasio je Dodik.

On smatra da neće doći trenutak kada bi Brisel rekao da bez usklađivanja spoljne politike nema članstva i da se bira EU ili dosadašnji odnos s Rusijom.

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"Da li se iko zapitao, šta bi Bošnjaci dobili uvođenjem viza za građane Rusije i Turske? Republika Srpska ne traži neprijatelje i nerazumijevanje u svijetu. Mi na svim stranama, u šta se možete uvjeriti, imamo i tražimo prijatelje i partnere. Kad neko od nas očekuje da učestvujemo u njegovoj svađi sa nekim - mi to, naravno, nećemo uraditi kao ljudi koji drže do sebe", naglasio je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska ne želi da bilo kojim ishitrenim potezom gradi neprijateljstvo prema ruskom narodu, briše kulturne veze ili prekida svaki zakonit ekonomski odnos sa Rusijom.

"Mislim da će nam u nekom narednom periodu i u Sarajevu biti zahvalni zbog ove principijelne politike", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje gdje se politički razilazi s Miloradom Dodikom i postoji li važno pitanje o kojem bi postupio drugačije, Igor Dodik je rekao da u vezi sa ustavnom pozicijom Republike Srpske i obavezom da se njene nadležnosti štite nemaju strateško razilaženje.

"Ne pada mi na pamet da, radi stvaranja vlastitog imidža, izmišljam bilo kakve sukobe, jer je nesporno da sam upravo od Milorada Dodika mnogo naučio. Međutim, realno je da politička iskustva naših generacija nisu ista i zato nam ni metode ne mogu uvijek biti iste", poručio je Igor Dodik.

On je naveo da je Milorad Dodik najveći dio političkog instinkta izgradio u vremenu u kojem se gotovo svakodnevno osporavala politička snaga i sama održivost Republike Srpske.

Dodik je ukazao da njegova generacija dolazi u trenutku kada ljudima nije dovoljno da čuju da je Republika Srpska odbranjena.

Odgovarajući na pitanje da li ulazi SNSD u period tranzicije i vidi li sebe jednog dana kao nasljednika svog oca na čelu stranke, on je rekao da Milorad Dodik neće još dugo u političku penziju i da je njegov utisak da ima više elana i motiva nego ikada ranije.