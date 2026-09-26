Diši duboko: Zabranjena ljubav

Izvor:
ATV
„Diši duboko” je je američki romantični dramski film iz 2013. godine, u režiji Drejka Doremusa.
Radnja prati Kita, nastavnika muzike koji živi mirnim porodičnim životom sa suprugom i kćerkom u predgrađu Njujorka, ali osjeća da je odustao od svojih muzičkih snova. Njihova svakodnevica se mijenja kada u njihov dom stigne Sofi, britanska učenica na razmjeni. Njen talenat za muziku i neobična bliskost sa Kitom postepeno narušavaju porodičnu ravnotežu i primoravaju ga da se suoči sa željama koje je dugo potiskivao.
Reditelj Drejk Doremus i koautor Ben Jork Džons nisu napisali klasičan scenario sa precizno ispisanim dijalozima. Napravili su detaljno razrađenu priču i situacije, dok su glumci veliki dio dijaloga improvizovali tokom snimanja.
„Diši duboko”- nedjelja u 22 časa i 30 minuta.
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