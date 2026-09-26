Logo

Diši duboko: Zabranjena ljubav

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

26.09.2026 14:26
Диши дубоко: Забрањена љубав

„Diši duboko” je je američki romantični dramski film iz 2013. godine, u režiji Drejka Doremusa.

Radnja prati Kita, nastavnika muzike koji živi mirnim porodičnim životom sa suprugom i kćerkom u predgrađu Njujorka, ali osjeća da je odustao od svojih muzičkih snova. Njihova svakodnevica se mijenja kada u njihov dom stigne Sofi, britanska učenica na razmjeni. Njen talenat za muziku i neobična bliskost sa Kitom postepeno narušavaju porodičnu ravnotežu i primoravaju ga da se suoči sa željama koje je dugo potiskivao.


Reditelj Drejk Doremus i koautor Ben Jork Džons nisu napisali klasičan scenario sa precizno ispisanim dijalozima. Napravili su detaljno razrađenu priču i situacije, dok su glumci veliki dio dijaloga improvizovali tokom snimanja.

„Diši duboko”- nedjelja u 22 časa i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

najbolji filmovi

Više iz rubrike

Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора

Emisije

Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

1 d

0
Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

Emisije

Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“

1 d

0
У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

Emisije

U prvom planu - specijal: Željka Cvijanović

18 h

0
Документарни филм: Флин

Emisije

Dokumentarni film: Flin

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

22

Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

15

21

Medvjed razvalio vrata štale i zaklao sedam ovaca: Mještani uznemireni

15

17

Cijelo imanje prodaje za manje od 22.000 KM

15

10

Srušila se zgrada prilikom eksplozije: Poginulo šest osoba

15

04

Detalji tragedije: U požaru u Trnopolju stradala dvogodišnja djevojčica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima