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Srušila se zgrada prilikom eksplozije: Poginulo šest osoba

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26.09.2026 15:10

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Šest osoba, među kojima je četvoro američkih turista, poginulo je kada je eksplozija srušila manju stambenu zgradu u Atini u blizini Akropolja, saopštili su grčki zvaničnici.

"Uzrok eksplozije koja se dogodila juče ujutru vjerovatno je curenje gasa", izjavio je gradonačelnik Atine Haris Dukas.

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Ostale dvije žrtve su stariji Britanac i njegova supruga Grkinja, koji su živjeli na drugom spratu trospratne zgrade, javila je grčka državna televizija ERT.

Američka četvoročlana porodica iznajmljivala je stan na prvom spratu i spremala se da ode na aerodrom nekoliko sati kasnije u petak radi povratka u SAD, piše list "Katimerini".

(Srna)

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Atina

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poginuli

Grčka

tragedija

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