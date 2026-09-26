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Traži se zabrana Tompsonovog koncerta u Njemačkoj

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26.09.2026 15:54

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Тражи се забрана Томпсоновог концерта у Њемачкој

"Ahenska mreža za humanitarnu pomoć i međukulturnu mirovnu saradnju" pokrenula je peticiju za zabranu koncerta hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona u Štutgartu u Njemačkoj.

U peticiji se navodi da su Perkovićevi koncerti zakazani za 7. novembar u "Porše areni" u Štutgartu, tokom novembra u Frankfurtu i još na nekoliko mjesta u Njemačkoj.

"Njegovi koncerti godinama počinju pozdravima fašističkog ustaškog režima, koji je bio saveznik njemačkog nacističkog režima i koji je ekvivalent pozdravu Hitleru. U više evropskih gradova njegovi nastupi su zabranjeni", navodi se u peticiji kojom se poziva na zabranu koncerta.

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Iz ove organizacije ističu da ono što se dešava na koncertima Marka Perkovića Tompsona u Njemačkoj predstavlja krivično djelo, te da je riječ o nimalo bezazlenim stvarima u istorijskom i političkom kontekstu.

Organizator peticije ističe da ona nije usmjerena protiv Hrvata i hrvatske kulture, ali jeste protiv veličanja fašističkog režima.

(Srna)

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Tagovi :

Štutgart

Njemačka

Marko Perković Tompson

koncert

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