Logo

Horor u Hrvatskoj: Pronađeni dijelovi tijela poznatog sportiste

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 15:31

Komentari:

0
Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

Jezive informacije su stigle iz Zagreba nakon vijesti o pronalasku dijelova ljudskog kostura.

Dijelovi tijela su pronađeni u prijestonici Hrvatske, a prema informacijama koje su nezvanične, ali koje su prenijeli hrvatski mediji, radi se o kosturu MMA borca Abrahamu Salomonu Areu.

Удес код ресторана "Мај веј"

Hronika

Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

Zagrebačka policija je u utorak oko 14.30 časova saopštila da je na Pešćenici pronađen gornji dio ljudskog kostura i da je do otkrića došlo prilikom prekopavanja prostora prekrivenog otpadom.

Portal "gol.dnevnik.hr" navodi da postoje nezvanične informacije da posmrtni ostaci pripadaju Areu.

Ko je Abraham Salimon Are

Abraham je rođen u Zagrebu, a otac ga je kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom sajmu, nakon čega je odrastao u hraniteljskoj porodici.

Iako je rođen u Hrvatskoj 23 godine je živio bez dokumenata i državljanstva, a svoj status je zvanično sredio 2022. godine.

илу-медвјед-15072026

Srbija

Medvjed razvalio vrata štale i zaklao sedam ovaca: Mještani uznemireni

Široj javnosti u Hrvatskoj, a možda i na Balkanu, barem kod ljubitelja borilačkih sportova, poznat je po svojoj profesionalnoj MMA karijeri tokom koje je zabilježio jednu pobjedu uz tri poraza.

Incident na FNC-u

U septembru 2025. godine je došlo do sukoba između njega i čelnika FNC-a Dražena Forgača zbog čega je reagovalo obezbjeđenje.

Имање код Ниша за 11.000 евра

Srbija

Cijelo imanje prodaje za manje od 22.000 KM

Are se nije borio na tom događaju, ali jeste ranije bio dio FNC-a.

Nije poznato zbog čega tačno je došlo do sukoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

Abraham Salimon Are

Zagreb

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Боксери са заштитницима на ногама.

Ostali sportovi

Ognjen Topić održao čas tajlandskog boksa u Banjaluci

22 h

0
Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Ostali sportovi

Ponos Srpske i Srbije: Sara Ćirković odbranila zlato

1 d

2
БК Славија

Ostali sportovi

BK Slavija: Vadim Novoženin imenovan za glavnog trenera

1 d

0
Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Ostali sportovi

Ćirkovićeva u finalu Evropskog prvenstva u Sofiji

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

18

U laži su kratke noge: Međunarodni članovi raskrinkali obmanu Bećirovića

18

17

Finansijski horoskop za oktobar otkriva ko će imati neočekivane troškove, a ko će popraviti budžet

17

58

Suzana konačno progovorila o odnosu sa Lepom Brenom nakon Sašine smrti

17

54

Radovi na modernizaciji prijedorske bolnice počinju ubrzo

17

50

Kako ženi pružiti savršen oralni užitak - 35 savjeta za muškarce

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima