Horor u Hrvatskoj: Pronađeni dijelovi tijela poznatog sportiste

Autor:ATV redakcija
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Jezive informacije su stigle iz Zagreba nakon vijesti o pronalasku dijelova ljudskog kostura.
Dijelovi tijela su pronađeni u prijestonici Hrvatske, a prema informacijama koje su nezvanične, ali koje su prenijeli hrvatski mediji, radi se o kosturu MMA borca Abrahamu Salomonu Areu.
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Zagrebačka policija je u utorak oko 14.30 časova saopštila da je na Pešćenici pronađen gornji dio ljudskog kostura i da je do otkrića došlo prilikom prekopavanja prostora prekrivenog otpadom.
Portal "gol.dnevnik.hr" navodi da postoje nezvanične informacije da posmrtni ostaci pripadaju Areu.
Abraham je rođen u Zagrebu, a otac ga je kao šestogodišnjaka ostavio na zagrebačkom sajmu, nakon čega je odrastao u hraniteljskoj porodici.
Iako je rođen u Hrvatskoj 23 godine je živio bez dokumenata i državljanstva, a svoj status je zvanično sredio 2022. godine.
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Široj javnosti u Hrvatskoj, a možda i na Balkanu, barem kod ljubitelja borilačkih sportova, poznat je po svojoj profesionalnoj MMA karijeri tokom koje je zabilježio jednu pobjedu uz tri poraza.
U septembru 2025. godine je došlo do sukoba između njega i čelnika FNC-a Dražena Forgača zbog čega je reagovalo obezbjeđenje.
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Are se nije borio na tom događaju, ali jeste ranije bio dio FNC-a.
Nije poznato zbog čega tačno je došlo do sukoba.
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