BK Slavija: Vadim Novoženin imenovan za glavnog trenera

Ruski trener u Banjaluku je stigao motivisan da svoje znanje i iskustvo prenese na Slavijine boksere uz želju da u klupsku riznicu ponovo stignu medalje i sa najvećih takmičenja.

„Prijatno me iznenadio poziv iz Banjaluke i rado sam ga prihvatio. Već sam krenuo sa radom i za ovo kratko vrijeme uvjerio sam se da bokseri imaju veliku želju za napretkom. Naš cilj je da osvajamo najveće medalje, ali i da pokušamo da stvorimo boksere koji će da nastupe na Olimpijskim igrama“, rekao je Vadim Novoženin.

Novoženin ne krije oduševljenje uslovima za rad koji si ga zatekli u Slaviji i poručuje da na jednom mjestu ima sve što mu je potrebno za stvaranje šampionskih rezultata.

„Uslovi za rad su fenomenalni i želim da pohvalim predsjednika Petkovića i rukovodsto kluba na svemu što su uradili da se ovdje i dalje stvaraju veliki šampioni. Slavija ima bogatu tradiciju, a ja ću dati sve od sebe da napravimo još jedan iskorak“, dodao je Novoženin.

Iz Slavije poručuju da je angažovanjem ruskog trenera klub napravio još jedan iskorak u svom radu.

Vrata olimpijske škole boksa u Slaviji širom su otvorena za sve mališane.

Slavija je, pod komandom novog trenera, spremna da krene u nove pobjede, a banjalučki klub uskoro kreće i sa pripremama za organizaciju memorijala „Radovan Bisić“ koji se vraća na boksersku mapu.