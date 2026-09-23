Derventska desetka u nedjelju

Derventa će i ove godine biti domaćin sportske manifestacije "Derventska desetka“, koja će biti održana u nedjelju, 27. septembra, sa početkom u 14 časova, ispred Sportskog centra u Derventi.

Druga "Derventska desetka" donosi trke na 10 i 5 kilometara, a organizatori očekuju učešće trkača iz Dervente, Republike Srpske, BiH i regiona. Staze dužine 10.000 i 5.000 metara imaju AIMS sertifikat.

Pored glavnih trka, biće organizovane i dječije trke, u kojima će najmlađi učesnici trčati dionice od 50 do 300 metara, u zavisnosti od uzrasta.

Takmičari će biti raspoređeni u četiri starosne kategorije – do 40, do 50, do 60 i preko 60 godina. U trkama na 5 i 10 kilometara mogu učestvovati takmičari rođeni 2010. godine i stariji, dok su za mlađe predviđene dječije trke.

Prijave za trku vrše se onlajn do 14. septembra u 23 časa i 59 minuta, dok će biti omogućene i prijave na dan trke, 27. septembra, do 13 časova.

Prijave za trku: Isključivo on-lajn na veb stranici na OVOM LINKU.

Startni brojevi biće dostupni za preuzimanje ispred Sportskog centra od 10 časova do početka takmičenja.

Organizatori su obezbijedili startne pakete, mjerenje vremena, osvježenje tokom i nakon trke, finišerske medalje, elektronske diplome i poklone sponzora. Najuspješniji takmičari biće nagrađeni peharima, medaljama, diplomama, majicama i poklon paketima.

Cijena punog startnog paketa je 50 maraka do 10. septembra, dok je osnovni paket, bez majice, 30 maraka. Nakon 10. septembra cijene su 60, odnosno 40 maraka.

Sve dodatne infrmacije od organizatora na +387 65 686 784 Dalibor i maejl: ak.derventa@gmail.com i togderventa@gmail.com.

Organizatori druge "Derventske desetke“ su Turistička organizacija grada Derventa i Atletski klub "Derventa“, uz podršku Gradske uprave.

Cilj manifestacije je promocija sporta, zdravih životnih navika i Dervente kao mjesta koje okuplja ljubitelje sporta i rekreacije.