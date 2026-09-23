Vladimir Grbić završio u bolnici: Sad opet na 101

Vladimir Grbić, nekadašnji srpski odbojkaš, završio je u bolnici zbog problema sa srcem, a nakon intervencije ljekara otkrio je da je "infarkt zasad izbjegnut".

"Rutinski pregled na 'Dedinju' kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljenje 99% druga 70%. Infarkt je zasad izbegnut. To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a 'NEKOGA' nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101 .Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju….PREDAJA JE GORA OD PORAZA!", poručio je Grbić u objavi na društvenoj mreži Instagram, danas, 23. septembra.

Vladimir Grbić, poznat kao Vanja, rođen je 14. decembra 1970. godine u Zrenjaninu.

Jedan je od najboljih srpskih odbojkaša svih vremena i član je odbojkaške Kuće slavnih.

Bogata odbojkaška karijera

Grbić je igrao na poziciji primača servisa. Sa reprezentatacijom je učestvovao na nekoliko svjetskih prvenstava, evropskih prvenstava i olimpijskih igara.

Najveći uspjeh postigao je na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, na kojim je nosio zastavu Jugoslavije na ceremoniji otvaranja i kada je bio jedan od najboljih igrača selekcije Jugoslavije koja je osvojila zlatnu medalju.

Godinu dana kasnije bio je član reprezentatacije koja je na evropskom prvenstavu osvojila titulu šampiona Starog kontinenta. Osvajao je još nekoliko medalja na evropskim prvenstavima, kao i olimpijsku bronzu u Atlanti, 1996. godine i srebro na Svjetskom prvenstavu u Japanu 1998. godine. Bio je član Vojvodine, zagrebačke Mladosti, a sa uspjehom igrao u Italiji, Grčkoj, Brazilu, Rusiji, Japanu i Turskoj.

Jugoslovenski olimpijski komitet ga je proglasio za najboljeg muškog sportistu 1996. i 2000. godine, a 1999. i 2000. godine mu je dodijeljena zlatna značka Sporta, nagrada za najboljeg sportistu u Jugoslaviji.

"Ponudio sam svoj život za očev, to je bila greška"

Legendarni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić odrastao je uz oca Miloša, čuveno ime klečanske Slobode i čovjeka koji je usmjerio i njega i brata Nikolu ka samom svjetskom vrhu.

Odrastanje u strogoj, patrijarhalnoj sredini oblikovalo je proslavljene asove ne samo kao vrhunske sportiste, već i kao ljude, iako braća ne kriju da uloga Miloševih sinova nosila sa sobom ogroman teret i odgovornost.

Međutim, najpotresniji detalj u odnosu sa ocem, koji je proslavljenom odbojkašu bio pravi uzor i svetinja, dogodio se u najtežim momentima.

Vanja je otvoreno priznao da je u trenucima kada je Miloš umirao otišao u crkvu i ponudio sopstveni život u zamjenu za očev, potez zbog kojeg je tek kasnije shvatio koliko je bio duboko pogrešan rekao je on nedavno za "Kurir".

"Dok mi je otac umirao, otišao sam u crkvu i ponudio svoj život umesto njegovog", rekao je i shvatio koliko je griješio.

"Ali, to je bilo egoistično. Tada sam imao dvoje dece, ženu, svoju porodicu i odgovornost. I on prvi bi mi rekao: 'Jesi li ti normalan?!'. Emocija je bila iskrena, ali nije bila usmerena u pravom smeru. Kad je umro, prekinuo sam karijeru. Sezona 2008/2009. bila mi je poslednja", kazao je proslavljeni odbojkaš.

(Nezavisne)