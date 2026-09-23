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Cijene nafte na svjetskom tržištu u padu

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23.09.2026 16:39

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da su predstavnici SAD i Irana imali "veoma dobre razgovore" u UN.

Tramp je istakao da je tročasovni sastanak bio "veoma produktivan" i da će se predstavnici dvije države "sastati veoma brzo".

Cijene nafte pale su i nakon izvještaja da je Saudijska Arabija obnovila operacije na naftovodu "Istok-zapad".

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Američki portal "Blumberg" naveo je da je cilj da se izvoz iz Saudijske Arabije nastavi tokom ove sedmice.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora pala za 0,1 odsto i sada je 99,15 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svjetle sirove nafte manja za 0,9 odsto i iznosi 89,73 dolara po barelu.

(Srna)

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Tagovi :

cijene nafte

pad cijena nafte

Donald Tramp

Iran

Amerika

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