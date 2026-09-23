Broj zaraženih ebolom dostigao 7.700

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je za više od 1.500 u posljednjih mjesec dana i dostigao 7.700, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje.

Ukupni broj preminulih od početka epidemije sada je 3.759, navodi se u izvještaju.

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"Četrdeset novih slučajeva i 27 smrtnih ishoda zabilježeno je u posljednja 24 časa, čime je ukupni broj slučajeva porastao na 7.773", precizirano je u dnevnom izvještaju.

Epidemiju je izazvao soj ebole budibungio, protiv kojeg u ovom trenutku nema odobrene vakcine niti protokola za liječenje.

(Srna)