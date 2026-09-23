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Ruski naučnici razvijaju novu terapiju protiv raka

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23.09.2026 15:37

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Пацијент лежи у кревету у болничкој спаваћици, са прикљученом инфузијом.
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Ruski hemičari stvorili su skup složenih jedinjenja zlata koja mogu da uništavaju tumorske ćelije bez oštećivanja zdravih tkiva.

Ove supstance biće korištene za uništavanje onih tumora koji su razvili otpornost na hemoterapiju zasnovanu na platini, saopštila je pres-služba Ruskog naučnog fonda (RNF).

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- Naše istraživanje predstavlja važan korak ka stvaranju efikasnih i bezbjednih lijekova protiv tumora na bazi kompleksa zlata. Oni će biti posebno potrebni u slučajevima kada je tumor već razvio otpornost na preparate platine. U budućnosti planiramo da optimizujemo strukturu dobijenih jedinjenja kako bismo povećali njihovu stabilnost i rastvorljivost - objasnio je glavni naučni saradnik Instituta za neorgansku hemiju Sibirskog odjeljenja Ruske akademije nauka Artjom Guščin.

Kako navode naučnici, različita jedinjenja platine danas se široko koriste za uništavanje tumora zahvaljujući sposobnosti da se čvrsto vežu za DNK tumorskih ćelija i potisnu njihov rast i diobu. Kompleksi platine izazivaju teške neželjene efekte kod pacijenata, a vremenom tumori razvijaju otpornost na njih, što podstiče istraživače da traže alternativu.

Naučnici su posebno polagali nade u komplekse zlata, kompleksna jedinjenja ovog plemenitog metala koja ne samo da mogu oštetiti DNK već i inhibirati enzime koji štite ćelije od oksidativnog stresa.

U praksi, njihovu upotrebu je otežavala činjenica da takvi molekuli nisu bili visoko selektivni i podjednako su uništavali i tumorske i zdrave ćelije.

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Ruski hemičari napravili su veliki korak ka rješavanju ovog problema sintetisanjem četiri nova jedinjenja zlata - aromatičnih i fosfornih organskih molekula sposobnih da prodru u ćelije i vežu se za DNK.

Eksperimenti na ćelijskim kulturama raka materice i raka dojke pokazali su da sve četiri supstance uništavaju tumorske ćelije pet do deset puta efikasnije od cisplatina, jednog od najčešće korištenih preparata platine u hemoterapiji.

Istovremeno, ovi molekuli aktivno su se vezivali za određene proteine u krvi, što je ubrzalo njihovo širenje po organizmu. Takođe su znatno slabije djelovali na kulture zdravih ljudskih ćelija. To daje nadu za stvaranje visoko selektivne i efikasne alternative hemoterapiji zasnovanoj na platini, što bi značajno moglo da poveća šanse za preživljavanje pacijenata sa oblicima tumora otpornim na ovu terapiju, zaključili su hemičari.

(sputniknews.com)

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nauka

tumor

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