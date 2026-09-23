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Stigli su novi modeli ChatGPT-ja

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23.09.2026 12:47

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Стигли су нови модели ChatGPT-ја
Foto: Tanjug/AP/Richard Drew

Američka kompanija Open AI predstavila je nove modele vještačke inteligencije GPT-6 Sol i GPT-6 Luna, navodeći da su u odnosu na prethodne verzije jeftiniji za korišćenje i da prave manje grešaka.

Novi modeli dio su šeste generacije GPT modela, koju je Open AI ranije ovog mjeseca započeo modelom GPT-6 Astra.

Kompanija navodi da Sol i Luna donose prednosti te generacije uz veću efikasnost i dostupnost.

Open AI je takođe prepolovio cijenu pristupa novim modelima preko programskog interfejsa aplikacije (API) u odnosu na modele Sol i Luna iz serije GPT-5.6.

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API koriste uglavnom programeri i kompanije, tako da mogu da izaberu modele GPT-6 Sol ili Luna i da ih ugradi u svoju aplikaciju, sajt ili neki drugi softver.

Open AI tada naplaćuje korišćenje prema količini obrađenog teksta (tokenima), a ne klasičnu mjesečnu pretplatu.

Standardna cijena GPT-6 Sol je dva dolara za milion ulaznih tokena i 10 dolara za milion izlaznih, a GPT-6 Luna 0,1 dolar za milion ulaznih i 0,5 dolara za milion izlaznih tokena.

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Model Sol namijenjen je složenijim zadacima, poput programiranja, dok je Luna usmjeren na rutinske poslove velikog obima sa jasno definisanim ciljem, kao što su sažimanje dokumenata, izdvajanje informacija i odgovaranje na kratka pitanja.

Open AI navodi na svojoj veb stranici da GPT-6 Sol na internom testu zasnovanom na stvarnim, anonimizovanim razgovorima korisnika pravi oko upola manje činjeničnih grešaka nego prethodna verzija.

Kompanija tvrdi da je time dostigao nivo pouzdanosti modela GPT-6 Astra, ali uz znatno nižu cijenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ChatGPT

Vještačka inteligencija

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