"Gmail" dobio funkciju koja olakšava život

"Gmail" aplikacija za Android i iOS dobija korisnu opciju koja omogućava da se jednokratni verifikacioni kod kopira direktno iz prijemnog sandučeta, bez potrebe za otvaranjem mejla.

Do sada je korisnik morao da otvori "Gmail", pronađe odgovarajuću poruku, otvori je, pronađe kod u sadržaju mejla, označi ga i tek onda kopira. Nova funkcija značajno skraćuje cijeli proces.

Nakon ažuriranja, "Gmail" ispod naslova poruke u prikazu prijemnog sandučeta može da prikaže dugme „Kopiraj kod“. Dovoljan je jedan dodir i verifikacioni kod se kopira, nakon čega ga možete unijeti u aplikaciju ili na internet stranicu na kojoj se prijavljujete.

"Gmail" kod može da prepozna i unutar same poruke. Kada otvorite mejl sa jednokratnim kodom, prepoznati kod se prikazuje pri vrhu poruke, a ispod njega se nalazi isto dugme za brzo kopiranje, prenosi sajt Android Polis.

To je posebno korisno kod poruka kompanija koje pored samog koda sadrže i dodatna uputstva, reklamne poruke ili druge brojeve. Umjesto da tražite odgovarajuću kombinaciju cifara kroz cijeli sadržaj mejla, "Gmail" je izdvaja na vidljivo mjesto.

Funkcija neće raditi sa svakim mejlom

Ipak, postoji jedno ograničenje. "Gmail" neće nužno prepoznati svaki jednokratni kod. Funkcija zavisi od načina na koji je pošiljalac formatirao poruku, pa kodovi koji su sakriveni među drugim brojevima ili prikazani u neuobičajenom formatu možda neće aktivirati opciju za kopiranje.

Za sada postoji i još jedan propust. "Gmail" ne prikazuje dugme za kopiranje koda direktno u sistemskom panelu sa obavještenjima. Kada bi i ta opcija bila dostupna, korisnik bi mogao da preuzme kod praktično bez otvaranja "Gmail".

Ukoliko novu opciju još ne vidite, moguće je da još nije stigla do vašeg uređaja. Provjerite da li imate najnoviju verziju "Gmail" aplikacije i sačekajte još nekoliko dana, jer se ovakve funkcije često uvode postepeno.