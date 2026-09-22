Obračun sarajevske diplomatije: Srbi u Bijeloj kući, Bošnjaci na društvenim mrežama

Ponovo se rasplamsao "rat" nekadašnjeg ministra inostranih poslova Bisere Turković i aktuelnog Elmedina Konakovića. Ovoga puta oko materijala Ministarstva inostranih poslova i knjige. Stižu i prijetnje tužbama.

Konaković je optužio Biseru Turković da je prisvojila materijal za monografiju o bh. diplomatiji koji je izrađen u Ministarstvu inostranih poslova.

Konaković navodi da je Turković tokom svog mandata formirala radnu grupu za izradu monografije "Diplomatija Bosne i Hercegovine 1992–2022. godine".

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Ističe da su zadatak prikupljanja dokumentacije, arhivske građe, pisama i fotografija iznijeli službenici Ministarstva, ali su uz njih bili angažovani i spoljni saradnici.

Prema tvrdnjama aktuelnog ministra, ukupni troškovi spoljnih saradnika iznosili su oko 15.000 KM budžetskog novca, od čega je, kako tvrdi Konaković, 8.000 KM isplaćeno stranačkoj kolegici Bisere Turković iz SDA.

"Ljudi su uradili posao. Prikupili materijal, obradili ga, napravili izvještaj i predali ono za šta su bili angažovani i plaćeni. A onda je Bisera Turković sve zaustavila. Po odlasku iz Ministarstva ponijela je sa sobom materijal nastao kroz ovaj projekat, a prije nekoliko dana objavila knjigu predstavljajući je kao svoju", objavio je Konaković.

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Konaković dodaje da su u Ministarstvu vanjskih poslova uporedili sadržaj objavljene knjige s izvornim materijalom iz arhive MVP-a te najavljuje da će javnosti ubrzo prezentovati dokaze.

"Pokazaćemo ovih dana kako to izgleda. Na nekoliko mjesta su zamijenjene slike, umjesto bivših ministara i drugih diplomata Turković je stavljala svoje, sve ostalo je isto", istakao je.

Na kraju je poručio da će Ministarstvo vanjskih poslova BiH iskoristiti sve pravne mogućnosti kako bi zaštitilo interes države od ličnih interesa i zloupotreba.

Turković: Doprinos saradnika nije skrivan, za objavljivanje dijela knjige ću vas tužiti

Turković navodi da je projekat istraživanja, prikupljanja i sistematiziranja građe o diplomatiji BiH inicirala i prije dolaska na čelo Ministarstva te da je na njemu radila i tokom svog mandata.

"U tom radu učestvovao je veliki broj saradnika i njihov doprinos nikada nije bio skrivan. Naprotiv, saradnicima sam odala priznanje, mnogi od njih prisustvovali su promociji i srećni su što je knjiga ugledala svjetlo dana, srećni su i zbog činjenice da se konačno neko sjetio da oda priznanje njihovim kolegama koji više nisu među nama", navela je Turković.

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Uz objavu je priložila i video sa promocije knjige u kojem objašnjava da je prikupljanje podataka započeto ranije, nastavljeno uz pomoć kolega iz Ministarstva, dok je period nakon njenog odlaska sa funkcije iskoristila kako bi materijal dobio konačni oblik, bio preveden na engleski jezik i dopunjen potrebnim detaljima.

Turković se u nastavku objave direktno obratila Konakoviću, poručivši da će javnost sama napraviti bilans njegovog mandata.

"Biće zanimljivo vid‌jeti šta će, kada vaš mandat bude završen, ostati iza vas kao projekat koji ste vi pokrenuli i doveli do kraja. Za sada se uz njega u javnom prostoru vežu brojne kontroverze koje su narušile ugled Bosne i Hercegovine, a među pitanjima koja još traže odgovore nalazi se i slučaj krijumčarenja 818 kilograma kokaina u Danskoj, u kojem se u danskom sudskom postupku spominje Ambasada BiH u Kopenhagenu i njen službeni vozač čiji angažman ste vi odobrili", istakla je bivša ministarka.

Poručila mu je da bi bilo dobro da i on jednoga dana može pokazati konkretne rezultate i projekte, a ne "naslove o aferama, skandalima i vezama s narkokriminalom".

Na kraju obavijesti, Turković je najavila i pravne korake:

"Za neovlašteno objavljivanje d‌jela ove knjige ide tužba protiv vas lično kao odgovornog lica na čelu MVP-a."