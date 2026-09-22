U četvrtak parastos nastradalim Srbima u Podravanju

U četvrtak, 24. septembra, u Crkvi Svete Ognjene Marije u Podravanju kod Srebrenice biće služen parastos za 60 poginulih srpskih vojnika i civila iz ovog sela, od kojih je 32 ubijeno na ovaj dan 1992. godine.

Povodom obilježavanja 34 godine od stradanja ovog sela i njegovih mještana, biće služen pomen, prislužene svijeće za pokoj duša nastradalih srpskih civila i vojnika i položeno cvijeće kod spomen-ploče na zidu lokalne crkve, koja je postavljena i osveštana 2012. godine, saopštio je Organizacioni odbor za obilježavanje istorijskih datuma Srebrenice.

Kao i ostala srpska sela oko Srebrenice i Bratunca, te dijelom Milića i Zvornika, i Podravanje su napale muslimanske snage iz Srebrenice i okolnih sela te iz Žepe.

Sinhronizovanom akcijom opkolile su ovo planinsko srpsko selo i presjekle jedinu putnu komunikaciju prema Milićima, te počinile zločine nad stanovništvom, a selo opljačkale i popalile, prenosi Srna.

Među ubijenim 24. septembra 1992. godine bilo je sedam žena, a za ove zločine još niko nije odgovarao.

Nakon cjelodnevne borbe jedna grupa mještana, uz velike gubitke, ipak je uveče uspjela da se izvuče iz okruženja i preživi.

Parastos će biti služen u 12.00 časova.