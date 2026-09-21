Bojić za ATV: Budžet Laktaša na rebalansu iznosiće oko 70 miliona KM

Budžet Laktaša će nakon rebalansa iznositi 70 miliona KM, što je rekordan iznos i trostruki rast u odnosu na 19,4 miliona od prije pet godina, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić za ATV.

Ovaj drastičan finansijski skok Bojić je istakao kao ključni dokaz snažnog privrednog zamaha, ubrzanog razvoja i domaćinskog upravljanja gradskom kasom, naglašavajući da se svi ostvareni prihodi direktno vraćaju građanima kroz velike infrastrukturne i socijalne projekte.

Direktno ulaganje u kapitalne investicije i infrastrukturu

Komentarišući način na koji se sredstva iz budžeta raspoređuju, Bojić je podvukao da značajan dio sredstava odlazi na rješavanje osnovnih životnih pitanja svih mjesnih zajednica.

"Budžet Laktaša na rebalansu iznosiće oko 70 miliona konvertibilnih maraka, a recimo prije pet godina je bio 19,4 miliona. To su ogromna sredstva koja se upravo usmjeravaju u kapitalne investicije za rješavanje onih osnovnih životnih potreba ljudi kad su u pitanju putevi, voda, infrastruktura, struja, rasvjeta, vrtići, proširenje škola, šetališne staze i tako dalje", istakao je Bojić.

On je dodao da finansijska stabilnost Laktaša djelimično oslikava i opštu sliku u Republici Srpskoj, odbacujući kritike opozicije o navodnoj krizi u javnom sektoru.

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"Ne bih se složio sa tim da se radi samo u toku izborne kampanje. Stvarno je napravljen jedan ozbiljan kontinuitet rada vlasti i na republičkom nivou i na svim lokalnim nivoima. Uvijek se neke priče provlače kako u Vladi nema novca, kako je kriza, kako smo prezaduženi, ali evo vidimo da sistem uvijek funkcioniše, da se sve izmiruje redovno, da se penzije i plate plaćaju, da su plate u zadnjih godinu dana tri puta rasle i u privredi i za ljude koji se finansiraju iz javnog budžeta. To sve pokazuje da sistem u Republici Srpskoj funkcioniše, da su nam budžeti rekordni i da se sve obaveze izmiruju uprkos svim globalnim i domaćim pritiscima", naglasio je Bojić.

Besplatni udžbenici, povrat PDV-a i pozitivni demografski trendovi

Govoreći o mjerama socijalne i demografske politike, Bojić je naveo da su sistemska podrška i kvalitetni uslovi za život u Laktašima već dali vidljive rezultate kroz povećanje broja stanovnika.

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"Moram da kažem da imamo i niz pozitivnih rješenja, kao što vidite sad situaciju da su besplatni udžbenici za svu djecu od prvog do devetog razreda, pa malo koja to zemlja ima kad pogledate u Evropi. To u moje vrijeme nije bilo, znam da smo kupovali knjige, da li su bile nove ili polovne, ali su bile kupovane. Danas imate i tu mogućnost. Zatim, evo ovaj povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine, vidimo da su ljudi koji su kupili tu prvu nekretninu već neki i naplatili ta sredstva. Sve se to ova vlast izborila i na nivou Bosne i Hercegovine i uspjelo se u toj namjeri", kazao je Bojić.

Kao direktan rezultat takvog ambijenta, on je iznio podatak o migracionim kretanjima u ovoj lokalnoj zajednici.

"Kod nas se u posljednje dvije godine više ljudi vratilo u Laktaše nego što je otišlo. Siguran sam da je dosta takvih pozitivnih primjera gdje god da hodimo po Republici Srpskoj, što značiće da ipak u nekim drugim zemljama imamo sada lošija kretanja i ljudi vide sad svoju šansu ovdje. Danas se, gdje god neko hoće da radi u porodici, nudi more mogućnosti", podvukao je gradonačelnik Laktaša.

Probne procedure u Laktašima: Identifikacija i skeneri usporavaju birače

Osvrćući se na izborne teme i simulaciju glasanja sa novim tehnologijama koja je održana u galeriji Doma kulture u Laktašima, Bojić je detaljno opisao vlastito iskustvo i potencijalne tehničke prepreke na biralištima.

"Otišao sam da glasam i otprilike vrijeme glasanja mene, koji znam da glasam, koji sam naravno mlađi čovjek, pa lakše mi je da savladam te sve nove stvari je trajalo negdje oko tri i po minuta. Zašto? Identifikacija birača, otisak prsta, lična karta, preuzimanje glasačkih listića, uputstvo. Sjednete u glasačku kabinu, pregledate uputstvo i glasate, a onda na skeneru provedete jedan izvjestan period dok sve jedan listić skener uvuče. Traju određene pauze, tako da mislim da će taj sam proces glasanja trajati ipak malo duže", upozorio je Bojić.

Bojić posebno skreće pažnju na razliku u glasanju za inokosne funkcije i predstavnička tijela.

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"Što se tiče glasova za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH, mislim da tu neće biti većih problema zato što su imena kandidata upisana na glasačkim listićima. Ali za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH biće određenih problema jer imamo samo naziv stranke i brojeve kandidata, nemamo imena. Sigurno je da će se tu birači najviše zadržati. Bojim se da na biračkim mjestima gdje ima od 900 do 1.000 birača, a gdje izađe 60 do 65 odsto, ne dođe do gubljenja vremena i da se ne mora produžiti sam proces glasanja", naveo je on, dodajući da za starije sugrađane ipak postoji opcija pomoći drugog lica u skladu sa pravilnicima.

Politička stabilnost SNSD-a i poziv na srpsko jedinstvo

Govoreći o političkoj snazi SNSD-a, Bojić je podsjetio da dugovječnost ove stranke leži u neprekidnom radu sa biračima tokom cijelog mandata, a ne samo u izbornoj kampanji.

"Učlanio sam se u SNSD kad sam imao 19 godina, danas imam 43, znači 24 godine sam u političkoj partiji koja stalno pobjeđuje. Nije lako 24 godine držati vlast, ali naš ključ je u spoju mladosti i iskustva, kao i u činjenici da imamo izuzetno kvalitetnog političkog lidera u Miloradu Dodiku koji je u svakom momentu znao da donese ispravne odluke za Srpsku. Ne možete nadoknaditi propušteno ako niste radili u kontinuitetu, a mi se isto ponašamo i u izbornoj i u neizbornoj godini", poručio je Bojić.

Na kraju gostovanja istakao je da su međunarodni pritisci, suđenja i odluke Ustavnog suda BiH pokazali da je zaštita srpskih interesa moguća samo kroz jedinstven stav svih političkih subjekata.

"Provlačili smo se kroz turbulentan period, tokom suđenja predsjedniku Dodiku, a i premijer Republike Srpske Savo Minić morao je zbog najavljenih odluka Ustavnog suda BiH dva puta u godini ići u rekonstrukciju Vlade i gubiti vrijeme umjesto da se bavi razvojem. Sva ta politička razmimoilaženja moramo ostaviti po strani da bismo zaštitili naše interese. Građani nam sa pravom sugerišu: kad su srpski nacionalni interesi u pitanju, moramo biti zajedno, pogotovo kad je Sarajevo u pitanju", zaključio je Miroslav Bojić u emisiji ATV-a.