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Djevojke iz Istočnog Sarajeva zasukale rukave i same očistile izletiše: ''Bile smo zatečene prizorom''

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21.09.2026 16:05

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Андреа Ного и Јана Мичић дјевојке које су самоиницјативно организовале чишћење излетишта код Источног Сарајева.
Foto: ATV

Deventaestogodišnje djevojke Andrea Nogo i Jana Mičić iz Istočnog Sarajeva prije nekoliko dana su svojim gestom oduševile sugrađane, ali i ljude iz drugih gradova.

Njih dvije su samoinicijativno odlučile da očiste popularno izletište u blizini Istočnog Sarajeva, koje je kako kažu bilo zatrpano smećem.

"Ljetni raspust smo provele u izlascima, putovanjima, treninzima, ali i u druženju na jednom lokalnom izletištu. Tamo idemo skoro svakog dana sa društvom", navode ove djevojke, te za ATV otkrivaju kako su došle na ideju da teren urede i očiste.

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"Kada smo jednog dana došle gore, nas dvije smo bile same, i ostale smo zatečene prizorom. Izletiše je bilo puno smeća i bile smo razočarane kako ljudi mogu tako nemarno da se ponašaju i ostavljaju smeće svuda. Odjednom nam se javila ideja da bismo nas dvije to mogle da očistimo, otišle smo da kupimo kese i krenule u akciju. Nije tu bilo nekog posebnog planiranja i organizovanja", kažu Andrea i Jana, koje su od ove godine studenti. Jana je upisala Pravni fakultet, dok je Andrea brucoš na ETF-u u Istočnom Sarajevu.

Чишћење Излетиште
Čišćenje Izletište
Ustupljena fotografija

Njihova akcija na izletištu privukla je pažnju brojnih prolaznika u automobilima, a ski instruktor Ognjen Spasojević ih je snimio i objavio video, zahvaljujući kome se za ovaj gest saznalo u javnosti.

'"Zahvalile bismo smo ski instruktoru Ognjenu koji nas je snimio dok smo to čistile i objavio video koji je postao viralan. On nas je nagradio noćenjem na Jahorini i besplatnim skijanjem", kažu djevojke.

Kako one navode, na ovom izletištu se najviše okupljaju mladi ljudi, a svima onima koji tu i na sličnim mjestima ostavljaju smeće poručile su:

"To što negdje ne postoji kanta za smeće, nije razlog da se isto baca gdje nam padne napamet. I mi same često boravimo na tom izletištu, ali nikada ne ostavimo smeće za sobom, nego uvijek ponesemo u grad i bacimo u kontejner."

Kako kažu, nisu očekivale da će njihova akcija izazvati toliko pažnje, ali su dobile dosta poruka pohvale i podrške od prijatelja i poznanika.

Чишћење излетишта
Čišćenje izletišta
Ustupljena fotografija

"Ova akcija sigurno može uticati na druge da manje bacaju smeće mimo mjesta koje je za to predviđeno, ali u tome je sigurno presudan lični odgoj i navike pojedinca", zaključuju one na kraju razgovora.

Andrea i Jana imaju u planu da organizuju i dalje slične akcije, jer kažu da i na ostalim izletištima stanje nije puno bolje.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

čišćenje

izletište

djevojke očistile izletiše

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