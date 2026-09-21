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Utvrđeno čime je pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

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21.09.2026 16:42

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Tanker za prevoz tečnog naftnog gasa koji je plovio iz Ormuskog moreuza pogođen je ostacima nepoznatih projektila, saopštila je Kancelarija Velike Britanije za pomorske trgovinske operacije.

Kancelarija je saopštila da će tanker nastaviti plovidbu do naredne luke, dodajući da nije bilo poginulih i da su dvojica povrijeđenih članova posade zadobila samo lakše povrede.

Nije utvrđeno curenje goriva, niti veća oštećenja na plovilu.

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Vlasti trenutno istražuju porijeklo i vrstu projektila. Nijedna grupa ili država do sada nije preuzela odgovornost.

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pogođen tanker

Ormuski moreuz

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