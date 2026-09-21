Vozači počeli da koriste ulje uljane repice umjesto goriva

Pojedini vozači u Francuskoj počeli su da koriste ulje uljane repice kao gorivo za njihove automobile na dizelski pogon usljed rekordnog rasta cijena dizela, javili su danas francuski mediji.

Prema navodima "BFMTV-a", litar ulja uljane repice iznosi 1,53 evra, što je gotovo za evro jeftinije od dizela.

"Zbog ove razlike u cijeni, Francuzi razmatraju da pređu na novu vrstu goriva", javlja BFMTV.

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Istovremeno, drugi vozači su oprezni po tom pitanju i ne preduzimaju takav rizik iz bojazni da bi to moglo da naškodi motorima. Upotrebom ulja uljanje repice može da se ošteti sistem za ubrizgavanje goriva, a predviđena je i novčana kazna od 200 evra.

Cijena dizela u Francuskoj juče je dostigla novi rekordni iznos od 2,41 evra po litru.

(Srna)