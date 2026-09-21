Bivši muž Lindzi Klensi: Nisam mislio da ću dočekati svoj 35. rođendan

Patrik Klensi, bivši suprug Lindzi Klensi, Amerikanke optužene da je ubila njihovo troje djece, rekao je da joj je oprostio jer nije želio da ga mržnja i bol "zauvijek izjedaju iznutra".

U intervjuu za CBS govorio je o teškom periodu koji je prethodio tragediji, ali i o mentalnom stanju svoje tadašnje supruge.

Odbrana Lindzi Klensi tvrdila je da je patila od teške postporođajne psihoze i da zbog toga ne bi trebalo da bude krivično odgovorna.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Lindzi 24. januara 2023. godine zadavila njihovo troje djece, petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana, u njihovoj kući u Daksberiju, u Masačusetsu.

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Nakon toga je skočila kroz prozor sa drugog sprata i ostala paralizovana. Tokom suđenja kretala se u invalidskim kolicima.

"Mentalna bolest može tragično da zavara"

Patrik je tokom suđenja govorio o pogoršanju njenog mentalnog zdravlja nakon porođaja.

"Nisam znao kako da se nosim sa postporođajnim mentalnim poremećajem. Mislim da mentalna bolest može na tragičan način da zavara čovjeka", rekao je.

Kako je objasnio, upravo zbog toga je vremenom odlučio da joj oprosti.

"Viđao sam naslove poput 'majka ubica', 'ubica beba', 'čudovište'. Nijedan od njih nije bio tačan. Vjerujem da je njena mentalna bolest bila uzrok toga", rekao je Patrik.

Dodao je da bi, da nije uspio da oprosti, "zauvijek bio izjeden iznutra".

"Učinio sam najbolje što sam mogao"

Na pitanje da li smatra da je trebalo nešto drugačije da uradi prije tragedije, Patrik je odgovorio da je učinio najbolje što je mogao u datim okolnostima.

"Živim sa posljedicama. Živim sa tim svakog dana", rekao je.

Govoreći o periodu nakon smrti djece, priznao je i da je imao suicidalne misli.

"Nisam mislio da ću dočekati svoj 35. rođendan. I bio sam potpuno pomiren s tim", rekao je.

Tokom suđenja bio je izložen i brojnim napadima na internetu, uključujući tvrdnje da je na neki način odgovoran za smrt djece.

Patrik je rekao da su takve tvrdnje bile "izuzetno štetne za nasleđe njegove djece" i da su skretale pažnju sa problema mentalnog zdravlja žena nakon porođaja.

Zbog velikog interesovanja javnosti preselio se iz Daksberija u Njujork.

Suđenje završeno bez presude

Sudija je početkom septembra proglasio proces nevažećim nakon što porota nije uspela da donese jednoglasnu odluku o krivici Lindzi Klensi.

Tužilaštvo još nije saopštilo da li će tražiti novo suđenje. Naredno ročište zakazano je za 29. septembar pred Višim sudom u Plimutu, u Masačusetsu.

Patrik danas sa novom suprugom Rejčel Denis zasniva porodicu. Kaže da želi da svojoj budućoj djeci jednog dana priča o njihovoj braći i sestri.