Salah kažnjen zbog prebrze vožnje, on ovoliko zaradi za 38 minuta!

Egipatski fudbaler, Mohamed Salah kažnjen je danas zbog prebrze vožnje i oduzeta mu je dozvola na šest mjeseci na osnovu prekršaja koji je ranije počinio na Ostrvu.

Kako prenosi BBC, on će morati da plati kaznu od 1.044 britanskih funti, odnosno 1.217,5 evra. To je sigurno za njega najmanji problem, pošto prema natpisima zarađuje sumu od 17 miliona evra po sezoni.

Pretvoreno u zaradu po danu, to je preko 46.500 evra za 24 časa. Automatski, to znači da njemu treba samo 38 minuta da zaradi da bi platio ovu kaznu.

Prekršaj se dogodio prošlog marta, kada je njegov luksuzni Rols Rojs vozio brzinom od 58 kilometara na čas u naselju gdje je dozvoljena brzina bila 48 kilometara na čas.

Fudbaler je odbio da otkrije ko se nalazio za volanom, tako da je on automatski kažnjen kao vlasnik vozila.

Ovo nije prvi put da Salah ima problema sa brzom vožnjom, pošto je 2022. godine prebrzo vozio svoj Ferari F8 Tributo brzinom od 101 kilometar na čas u ulici gde je bilo dopušteno 80 kilometara na sat.

Tada je kažnjen sumom od 233 evra, a 2018. godine je koristio telefon dok je vozio.

(Telegraf)