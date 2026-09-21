Jami u kupaćem kostimu oduševila pratioce: Pogledajte kako izgleda sa 60 godina

Pjevačica Jasna Milenković Jami (60) privukla je veliku pažnju svojih pratilaca najnovijom fotografijom u kupaćem kostimu, na kojoj je pokazala vitku figuru.

Iako je na pragu sedme decenije života, popularna pjevačica ponosno je pokazala svoju liniju i izgled koji je oduševio njene fanove.

Na fotografiji Jami opušteno pozira na ležaljci u jednodjelnom kupaćem kostimu, dok u naručju drži svog malog psa. Ljetni izgled upotpunila je sunčanim naočarima i prepoznatljivom plavom kosom, dok uživa na suncu.

Brojni obožavaoci u komentarima su joj uputili komplimente, uz ocjene da s godinama izgleda sve bolje.

Jasna Milenković Jami inače se godinama trudila da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali svoju punoljetnu kćerku Leu nerijetko s ponosom ističe u javnosti.

Jami pjevačica Instagram/printscreen

Iako je veoma poznata pjevačica, malo je onih koji znaju ko je otac njene kćerke.

Riječ je o beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koji je široj javnosti postao poznat kao stric Anđela Rankovića, učesnika rijalitija „Zadruga“.

Predrag se čak pojavio pred televizijskim kamerama u prvoj sezoni ovog rijaliti formata, kada je na imanje došao kao član porodice.

Tada ga je javnost imala priliku vidjeti i kada je upoznao Anđelovu tadašnju djevojku i potencijalnu snahu, pjevačicu Teodoru Džehverović, prenosi Avaz