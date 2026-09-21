Dodik: Kad god su u Sarajevu imali priliku ispoljili su neprijateljstvo prema nama

Autor:ATV redakcija
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Istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumiju da ne postoji nijedan čovjek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemjerne podvale o tobožnjoj ljepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama. Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumiju da ne postoji nijedan čovjek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
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