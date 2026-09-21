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Dodik: Kad god su u Sarajevu imali priliku ispoljili su neprijateljstvo prema nama

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21.09.2026 11:33

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Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама
Foto: ATV

Istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumiju da ne postoji nijedan čovjek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemjerne podvale o tobožnjoj ljepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Sarajevo

SNSD

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