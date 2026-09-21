Dodik: Kad god su u Sarajevu imali priliku ispoljili su neprijateljstvo prema nama

"Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumiju da ne postoji nijedan čovjek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te licemjerne podvale o tobožnjoj ljepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Istorijski, kad god su u Sarajevu imali priliku, ispoljili su neprijateljstvo prema nama. Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, već trideset godina pričaju kako smo mi zločesti, a ne razumiju da ne postoji nijedan čovjek u Republici Srpskoj koji ne gleda s gnušanjem te… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026