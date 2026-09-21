Sindikat obrazovanja najavio: U Sarajevu u ponedjeljak štrajk upozorenja

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo najavio je za iduću sedmicu štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog neusklađivanja i nepoštivanja odredaba Kolektivnog ugovora.

Štrajk upozorenja biće održan u ponedjeljak, 28. septembra, tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Protesti su najavljeni za 30. septembar ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, a generalni štrajk za 1. oktobar, ukoliko do tada ne bude postignut dogovor o izmjenama Kolektivnog ugovora, odnosno ukoliko ugovor ne bude potpisan i objavljen u "Službenim novinama".

Predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata Saudin Sirvo rekao je da je cilj upozoriti na problem, uz minimalno ometanje nastavnog procesa i rada vrtića.

Ukoliko se desi da Kantonalna vlada ne izvrši svoju obavezu, Sirvo kaže da će generalni štrajk početi 1. oktobra u 8.00 časova i trajati do ispunjenja zahtjeva.