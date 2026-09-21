SDP-ovi ministar i odbornik ponovo kršili mjere zabrane, MUP ništa ne prijavljuje Sudu i ignoriše upite

SDP-ov ministar u Vladi USK Denis Osmankić, kojem je mjerom Opštinskog suda u Bihaću, zabranjeno obavljanje službene dužnosti jer je osumnjičen zbog pogodovanja pri zapošljavanju kadeta u MUP USK, sinoć je na predizbornom skupu SDP-a u Velikoj Kladuši ponovo kršio mjere zabrane.

Kako je potvrđeno za Avaz ranije iz Opštinskog suda u Bihaću, Denis Osmankić i odbornik SDP-a u Velikoj Kladuši i predsjednik SDP-a Velika Kladuša Aladin Ćerimović imaju mjeru zabrane međusobne komunikacije, kao i prilaska jedan drugom na udaljenost od 50 metara.

Kako se može vid‌jeti na fotografijama, koje je objavio SDP BiH, Denis Osmankić je bio jedan od govornika na skupu, a Aladin Ćerimović je sjedio u prvom redu, odmah pored predsjednika stranke Nermina Nikšića.

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Nakon prvog skupa u Velikoj Kladuši iz Opštinskog suda u Bihaću su rekli da im niko nije prijavio da su prekršene mjere zabrane, a za provođenje mjera zabrane prilaska zadužen je MUP USK.

Inače, i na čelu MUP-a USK nalazi se SDP-ov kadar, koji je takođe osumnjičen u istom predmetu, zbog čega mu je oduzet mobitel.