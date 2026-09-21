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"Oprostio sam joj što je ubila naše troje djece": Bivši muž Lindzi Klensi sve šokirao

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21.09.2026 12:36

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Линдзи Кленси и адвокат Кевин Редингтон посматрају како судија Вилијам Саливан говори пороти да наставе да расправљају о могућој пресуди након што су поротници по други пут рекли да се не могу сложити око тога да ли је Линдзи Кленси кривично одговорна за убиство своје троје дјеце 2023. године, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Плимуту, Масачусетс.
Foto: Tanjug/Greg Derr/The Patriot Ledger

Patrik Klensi, bivši suprug američke majke optužene za ubistvo njihovo troje djece, rekao je da bi ga "zauvijek izjedala bol iznutra" da joj nije oprostio to što je učinila!

U intervjuu za CBS Patrik Klensi rekao je i da je učinio najbolje što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi Klensi borila sa mentalnim problemima tokom mjeseci koji su prethodili danu kada je zadavila njihovu djecu.

Lindzi nije osporavala da ih je ubila, ali su njeni advokati tvrdili da ne bi trebalo da bude pravno odgovorna jer je patila od teške mentalne bolesti, preneo je BBC.

Sudija je ranije ovog mjeseca proglasio poništenje suđenja nakon što je porota saopštila da ne može da donese jednoglasnu odluku o tome da li je kriva za ubistvo.

Tužilaštvo je tvrdilo da je 24. januara 2023. godine Klensi namjerno zadavila svu svoju djecu - Koru, staru pet godina, Dosona, starog tri godine, i Kalana, starog osam mjeseci, u njihovoj kući u Dukzberiju u Masačusetsu.

Klensi, koja sada ima 36 godina, nakon toga je ostala paralizovana pošto je skočila kroz prozor sa drugog sprata. Suđenju je prisustvovala u invalidskim kolicima.

Patrik Klensi je tokom suđenja svjedočio o pogoršanju mentalnog zdravlja svoje bivše supruge nakon porođaja.

Линдзи Кленси

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Tim koji je zastupao Lindzi Klensi tvrdio je da je ona patila od postporođajne psihoze, rijetkog stanja kod žena nakon porođaja koje može izazvati maniju, depresiju ili kombinaciju oba stanja.

"Nisam znao kako da se nosim sa postporođajnom bolešću. Mislim da mentalna bolest ima sposobnost da na tragičan način zavara čovjeka", rekao je Patrik Klensi za CBS, američkog partnera BBC.

Upravo zbog njenog mentalnog stanja Patrik Klensi je kasnije odlučio da joj oprosti.

"Vidio sam naslove u kojima je pisalo, znate, 'Majka ubica', 'Ubica bebe', 'Čudovište'. Nijedan od tih izraza nije bio tačan", rekao je u intervjuu.

"Vjerujem da je njena mentalna bolest dovela do toga. Zato sam govorio o tome. A kada je riječ o oproštaju, takođe sam osjećao da bih, da nisam uspio da oprostim, zauvijek bio izjedan iznutra".

Na pitanje da li osjeća da je na neki način zakazao tokom perioda koji je prethodio ubistvima, odgovorio je:

"Mislim da sam učinio najbolje što sam mogao sa onim što sam tada imao. I živim sa posljedicama. Živim sa njima svakog dana".

Suočavanje sa tugom tokom nedjelja nakon tragedije postalo je veoma teško, a priznao je da je imao suicidalne misli.

"Nisam mislio da ću dočekati svoj 35. rođendan. I bilo mi je potpuno svejedno", rekao je.

Tokom sedmonedeljnog suđenja, Patrik je na internetu bio izložen velikom broju uvreda i optužbi da nešto prikriva.

Pojavljivale su se tvrdnje da je na neki način bio odgovoran za ubistva. Pošto je dospio u centar pažnje javnosti, tabloidi su fotografisali njegova putovanja i njega sa novom suprugom Rejčel Danis.

Ovaj 36-godišnjak je rekao da je spekulacija "duboko štetna za naslijeđe moje djece. To je ogromno odvlačenje pažnje od onoga što je ovde zaista važno, a to je perinatalno mentalno zdravlje".

Takođe je bilo "bolno vidjeti" to za njega lično.

"I to otežava izlaganje javnosti i moguće je da neki od tih ljudi, nakon što vide laž za lažju, počnu da vjeruju u to i to je ono što nam ostaje", rekao je.

Intenzivna ispitivanje ga je navelo da se preseli iz Daksberija u Njujork u pokušaju da ostane anoniman. Sada osniva porodicu sa Danisom i raduje se što će svojoj budućoj djeci pričati o njihovoj braći i sestrama.

"Mislim da se svaki roditelj može složiti, imate različite odnose sa svojom djecom, ali sva su to vaša djeca. I jedva čekam da im ispričam o njihovoj braći i sestrama".

Poništeno suđenje ostavlja slučaj nerešenim. Tužioci nisu rekli da li će tražiti ponovno suđenje. Sljedeće ročište zakazano je za 29. septembar u Višem sudu u Plimutu u Masačusetsu.

(Telegraf.rs)

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Patrik Klensi

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