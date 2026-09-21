Obožavateljka čekala Čolu golišava u hotelskoj sobi: Njegova reakcija iznenadila sve

Više od četiri decenije kasnije ispričana je neobična anegdota iz vremena Čolićeve velike popularnosti i susreta s jednom obožavateljkom u Švajcarskoj.

Pjevačica Gordana Adamov, poznatija kao Lepa Lana, prisjetila se neobične situacije koja se, prema njenim riječima, dogodila prije više od 40 godina u Švicarskoj.

Tada je nastupala zajedno sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem, a nakon jednog koncerta jedna obožavateljka odlučila je napraviti nešto što niko od njih nije očekivao.

Čekala ga u sobi

Djevojka je nakon nastupa kupila bukete cvijeća za pjevače, a najveći je bio namijenjen Čoliću. Međutim, tu se njena pažnja prema popularnom pjevaču nije završila.

Prema priči Lepe Lane, obožavateljka je tokom njihovog nastupa uzela ključ od Čolićeve hotelske sobe i sačekala ga unutra.

Neobičan susret

Kada je pjevač ušao u sobu, zatekao ju je golu. Navodno mu je tada rekla: „Čekam te, dragi Zdravko.“

Lepa Lana tvrdi da je Čolić ostao pribran. Ljubazno joj se izvinio, zahvalio na cvijeću i zamolio je da napusti sobu.

Anegdota je, prema njenom svjedočenju, ostala zapamćena kao jedan od neobičnijih događaja iz perioda kada je Čolić bio na vrhuncu popularnosti i kada je imao veliki broj obožavateljki širom regiona i Evrope, prenosi Avaz