Obožavateljka čekala Čolu golišava u hotelskoj sobi: Njegova reakcija iznenadila sve

Autor:ATV redakcija
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Više od četiri decenije kasnije ispričana je neobična anegdota iz vremena Čolićeve velike popularnosti i susreta s jednom obožavateljkom u Švajcarskoj.
Pjevačica Gordana Adamov, poznatija kao Lepa Lana, prisjetila se neobične situacije koja se, prema njenim riječima, dogodila prije više od 40 godina u Švicarskoj.
Tada je nastupala zajedno sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem, a nakon jednog koncerta jedna obožavateljka odlučila je napraviti nešto što niko od njih nije očekivao.
Djevojka je nakon nastupa kupila bukete cvijeća za pjevače, a najveći je bio namijenjen Čoliću. Međutim, tu se njena pažnja prema popularnom pjevaču nije završila.
Prema priči Lepe Lane, obožavateljka je tokom njihovog nastupa uzela ključ od Čolićeve hotelske sobe i sačekala ga unutra.
Kada je pjevač ušao u sobu, zatekao ju je golu. Navodno mu je tada rekla: „Čekam te, dragi Zdravko.“
Lepa Lana tvrdi da je Čolić ostao pribran. Ljubazno joj se izvinio, zahvalio na cvijeću i zamolio je da napusti sobu.
Anegdota je, prema njenom svjedočenju, ostala zapamćena kao jedan od neobičnijih događaja iz perioda kada je Čolić bio na vrhuncu popularnosti i kada je imao veliki broj obožavateljki širom regiona i Evrope, prenosi Avaz
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