Goran Bare odnesen sa bine: Nije izdržao ni kraj prve pjesme

Hrvatski muzičar Goran Bare prekinuo je nastup na festivalu „Modro i zeleno“ u Makarskoj nakon što je izašao na pozornicu i započeo prvu pjesmu.

Kako piše portal Podbiokovom.hr, Bare i Majke trebalo je u nedjelju uveče da nastupe na četvrtom izdanju festivala „Modro i zeleno“, ali koncert je završen gotovo odmah nakon izlaska na pozornicu.

„Goran Bare večeras na festivalu ’Modro i zeleno’ u Makarskoj nije uspio da odradi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom“, naveli su.

Na snimku s nastupa vidi se kako mu kolege pomažu pri odlasku s pozornice u Parku fra Jure Radića. Publika je njegov odlazak ispratila snažnim aplauzom, dok zasad nema zvaničnih informacija o tome zbog čega je nastup prekinut.

Kratak nastup izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su pojedini posjetioci izrazili razočaranje zbog neočekivanog prekida koncerta, drugi su pozvali na razumijevanje i pružili podršku Goranu Baretu.

Inače, Goran Bare i Majke bili su među glavnim izvođačima druge večeri festivala. Veče je otvorio makarski bend BEG, a program je zaključen nastupom zagrebačkog elektronskog kolektiva ABOP.

Festival „Modro i zeleno“ u Makarskoj održava se od 2023. godine, a posvećen je muzici i ostavštini Milana Mladenovića, frontmena Ekatarine Velike.