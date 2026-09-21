Logo

Goran Bare odnesen sa bine: Nije izdržao ni kraj prve pjesme

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 10:49

Komentari:

0
Горан Баре однесен са бине: Није издржао ни крај прве пjесме
Foto: screenshot / Facebook

Hrvatski muzičar Goran Bare prekinuo je nastup na festivalu „Modro i zeleno“ u Makarskoj nakon što je izašao na pozornicu i započeo prvu pjesmu.

Kako piše portal Podbiokovom.hr, Bare i Majke trebalo je u nedjelju uveče da nastupe na četvrtom izdanju festivala „Modro i zeleno“, ali koncert je završen gotovo odmah nakon izlaska na pozornicu.

„Goran Bare večeras na festivalu ’Modro i zeleno’ u Makarskoj nije uspio da odradi ni prvu pjesmu. Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom“, naveli su.

Na snimku s nastupa vidi se kako mu kolege pomažu pri odlasku s pozornice u Parku fra Jure Radića. Publika je njegov odlazak ispratila snažnim aplauzom, dok zasad nema zvaničnih informacija o tome zbog čega je nastup prekinut.

Kratak nastup izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su pojedini posjetioci izrazili razočaranje zbog neočekivanog prekida koncerta, drugi su pozvali na razumijevanje i pružili podršku Goranu Baretu.

Inače, Goran Bare i Majke bili su među glavnim izvođačima druge večeri festivala. Veče je otvorio makarski bend BEG, a program je zaključen nastupom zagrebačkog elektronskog kolektiva ABOP.

Festival „Modro i zeleno“ u Makarskoj održava se od 2023. godine, a posvećen je muzici i ostavštini Milana Mladenovića, frontmena Ekatarine Velike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Bare

muzičar

Makarska

nastup

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Урош Живковић пјевач наступ шабачки вашар нападнут на наступу

Scena

Napadnut Uroš Živković na šabačkom vašaru, odmah prekinuo nastup

2 h

0
Јањуш ударио Уроша метлом по глави, настао хаос у Бијелој кући

Scena

Janjuš udario Uroša metlom po glavi, nastao haos u Bijeloj kući

3 h

0
Лана Шкргатић хрватска пјевачица чека бебу у петој деценији

Scena

Hrvatska pjevačica u 46. godini čeka bebu: Desilo se „malo čudo“

3 h

0
Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

Scena

Preminuo Presli Gerber (27), sin Sidni Kraford

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

11

24

Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

11

23

Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

11

22

Kćerka Sindi Kraford o svom bratu: "Roditelji su krili problem, osjećao je sramotu"

11

18

"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima