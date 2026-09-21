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Regionalni rekorder: Policija ga pronašla dezorjentisanog, imao 5,3 promila!

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21.09.2026 11:30

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Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!
Foto: ATV

Policija je u četvrtak poslijepodne na području Vučevice pronašla oštećeno vozilo, a u njemu dezorijentisanog 29-godišnjaka. Muškarac je prevezen u bolnicu, gdje mu je izmjereno čak 5,30 promila alkohola u krvi.

Zbog izrazite alkoholisanosti policajci s njim nisu mogli da obave razgovor. Nije bio životno ugrožen, ali je zadržan u bolnici do otrežnjenja, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Vozio iako mu je bila oduzeta vozačka dozvola

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 29-godišnjak u četvrtak, između 13.20 i 14.40 časova, upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije.

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Policija ga je potom privela na sud i predložila zadržavanje, zatvorsku kaznu, novu zabranu upravljanja vozilom, kao i obavezno liječenje od zavisnosti u trajanju od godinu dana. Muškarac je i ranije pravosnažno kažnjavan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, i to u julu.

Nakon saslušanja, sud mu je odredio zadržavanje u Zatvoru u Splitu do 29. septembra, kada će biti održano ročište. Nakon odluke suda predat je u zatvor.

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