Ovo je otac koji je poginuo spašavajući sina (7) kod vodopada Savica

Teška nesreća dogodila se u subotu poslijepodne kod vodopada Savica u Sloveniji, kada su otac i sin (7) pali u provaliju tokom povratka sa izleta.

Porodica se prethodno zaustavila na mjestu za odmor sa stolom i klupama. Kako javljaju izraelski mediji, nastradao je Gil Hilel (44), otac troje djece.

Region Otac preminuo u nesreći u Sloveniji, sin teško povrijeđen

Gorski spasioci iz Bohinja (GRS Bohinj) prvobitno su primili poziv za intervenciju zbog pada djeteta. Po dolasku na teren utvrdili su da su u provaliju pale dvije osobe. Spasioci i članovi dežurne ekipe sa Brnika spustili su se prema koritu koje se nalazilo nešto manje od 60 metara ispod njih.

Prema saopštenju Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje, otac je poginuo na licu mjesta, dok je dijete teško povrijeđeno. Spasioci su na internetu naveli da su sve svoje vještine usmjerili na spasavanje mladog života, dok za stariju osobu nije bilo spasa.

Kako piše izraelski portal Mako, iz kibuca iz kojeg je porodica sa bolom su saopštili vijest o njegovoj smrti i naveli: „Gil je rođen i odrastao u mošavu Mihmoretu, a u kibuc Jizrel je došao nakon što se oženio djevojkom iz kibuca i tu izgrađivao svoj dom. Članovi kibuca su sa šokom i bolom primili ovu tešku vijest i pružaju potpunu podršku i ljubav njegovoj porodici, prijateljima, djeci i mladima.“