Misteriozan incident: Diplomata pao sa trećeg sprata u Ljubljani, u kritičnom je stanju

Šef diplomatske bezbjednosne kancelarije poljskog Ministarstva spoljnih poslova ispao je u subotu uveče kroz prozor sa trećeg sprata zgrade pored poljske ambasade u Ljubljani i nalazi se u kritičnom stanju, prenosi Radio-televizija Slovenije, pozivajući se na pisanje poljskih medija.

Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Mačej Vevjor potvrdio je incident portalu „Nizaležna“, navodeći da je zaposleni u trenutku događaja bio na privatnom odmoru i boravio u stanu u konzularnoj zgradi, koja se nalazi pored poljske diplomatske misije u Ljubljani.

Diplomata je tokom odsustva preuzeo diplomatsku pošiljku koju je trebalo da proslijedi, iako za to nije imao zvanično ovlašćenje, navodi poljski portal.

Portal „Poland dejli24“ objavio je da je diplomata u kritičnom stanju nakon pada. Okolnosti incidenta, kao i eventualna povezanost događaja sa njegovim službenim obavezama, za sada nisu zvanično razjašnjene.

Poljsku diplomatsku misiju u Sloveniji predvodi ambasador Lešek Sočevic, koji je, prema pisanju poljskih medija, bliski saradnik i prijatelj poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, prenosi Tanjug.