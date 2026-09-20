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Misteriozan incident: Diplomata pao sa trećeg sprata u Ljubljani, u kritičnom je stanju

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20.09.2026 16:04

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Мистериозан инцидент: Дипломата пао са трећег спрата у Љубљани, у критичном је стању
Foto: Pexels

Šef diplomatske bezbjednosne kancelarije poljskog Ministarstva spoljnih poslova ispao je u subotu uveče kroz prozor sa trećeg sprata zgrade pored poljske ambasade u Ljubljani i nalazi se u kritičnom stanju, prenosi Radio-televizija Slovenije, pozivajući se na pisanje poljskih medija.

Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Mačej Vevjor potvrdio je incident portalu „Nizaležna“, navodeći da je zaposleni u trenutku događaja bio na privatnom odmoru i boravio u stanu u konzularnoj zgradi, koja se nalazi pored poljske diplomatske misije u Ljubljani.

Diplomata je tokom odsustva preuzeo diplomatsku pošiljku koju je trebalo da proslijedi, iako za to nije imao zvanično ovlašćenje, navodi poljski portal.

Portal „Poland dejli24“ objavio je da je diplomata u kritičnom stanju nakon pada. Okolnosti incidenta, kao i eventualna povezanost događaja sa njegovim službenim obavezama, za sada nisu zvanično razjašnjene.

Poljsku diplomatsku misiju u Sloveniji predvodi ambasador Lešek Sočevic, koji je, prema pisanju poljskih medija, bliski saradnik i prijatelj poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Slovenija

Poljska

nesreća

misterija

Slovenija poljski diplomata

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