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Minić: Odgovorna diplomatija donosi nam podršku tri velike svjetske sile

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20.09.2026 16:27

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Republika Srpska danas krenula putem velikog ekonomskog napretka, a da odgovorna diplomatija donosi nove investicije, sigurnost i podršku tri velike svjetske sile.

"Taj put ne smijemo zaustaviti!", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je sa predizborne tribine u Donjem Žabaru poručio da zato građani 4. oktobra biraju napredak, stabilnost i snažnu Republiku Srpsku.

"Kad vidim podršku mog naroda u Donjem Žabaru, srce mi je puno, jer dobro znamo za šta smo se borili, koliku žrtvu smo podnijeli i da zbog naraštaja koji dolaze moramo istrajati. Iz Donjeg Žabara smo u septembru 1995. godine, predvođeni Markom Stevanovićem, krenuli u odbranu zapadne Krajine", naveo je Minić.

On je dodao da se mnogi njegovi drugari nisu se vratili i da Posavina zna koliki je taj bol i da su se žrtvovali da bi srpski narod živio.

Minić je naveo da je odavde otišao sa još nekoliko saboraca 7. septembra na Glamoč i na Grahovo, a da je 8. i 9. septembra bio proboj.

"Tačno su znali kad dolazimo, i ova sva ekipa koja je bila u bataljonu Markice Stevanovića izginula je to jutro. Svi moji drugari, znate ih. Zašto? Pa imali su avione, helikoptere, imali su sve da nas pobiju. I što nas je napala tolika sila? Je li možda da isprave liniju? Ne, nego da nas unište. I svaki put idu samo da nas unište", rekao je Minić.

On je dodao da zato Republika Srpska mora imati jake partnere u svijetu.

"Moramo imati ovdje njihov kapital, moramo imati diplomatske veze, moramo imati stabilnu Republiku Srpsku", naglasio je Minić.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

SNSD

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