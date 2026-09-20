Inicijativa o proglašenju Banjaluke glavnim gradom i Pala prijestonicom

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" uputiće u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske, kako bi se Banjaluka definisala kao glavni grad, a Pale kao prijestonica Republike Srpske.

Iz Asocijacije podsjećaju da su se na Palama od kraja 1991. godine, pa sve do kraja 1996. godine odvijale ključne političke aktivnosti rukovodstva Srpske, Narodne skupštine i vojnog i policijskog vrha Republike.

"Sve je to doprinijelo da se još prije početka tragičnog ratnog sukoba u BiH uspostave najvažnije demokratske institucije i organi vlasti i to po svim evropskim standardima za jednu samostalnu i slobodnu državu", navodi se u saopštenju.

Tako su Pale, ističu, de fakto i de jure funkcionisale kao ratna, a nakon Odbrambeno-otadžbinskog rata i mirnodopska prijestonica, sve dok se "kao rezultat unutrašnjeg političkog sukoba i razilaženja efektivna vlast krajem 90-ih nije i faktički preselila u Banjaluku".

"S obzirom na to da je protokom vremena Banjaluka izrasla u administrativni i politički centar Republike Srpske sa svim karakteristikama glavnog grada, stekli su se, na drugoj strani, uslovi da se i Palama, kroz odgovarajuću izmjenu Ustava dodijeli naziv prijestonice Srpske", navodi se u saopštenju.

U Asocijaciji smatraju da će gradska opština Pale to opravdati kroz odgovarajuće izmjene urbanističkog plana i ciljanu poslovnu i stambenu izgradnju.

Napomenuli su da su prije dvije godine narodni poslanici sa Pala pokrenuli sličnu inicijativu u vezi sa prijestonicom, ali je ova aktivnost zbog nedostatka dobre volje i upornosti ostala nerealizovana.

Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom Vlade Republike Srpske pokrene izmjena Ustava, navode u saopštenju.