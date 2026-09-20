Drugo lansiranje u samo tri sata: Sjeverna Koreja ponovo ispalila raketu

Sjeverna Koreja lansirala je drugu raketu sa svoje istočne obale, saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane.

"Samo tri sata nakon lansiranja balističke rakete kratkog dometa, Sjeverna Koreja je ispalila još jedan projektil", navodi se u saopštenju.

Prvi projektil identifikovan je kao balistička raketa kratkog dometa, koja je preletjela oko 450 kilometara i pala u more izvan ekskluzivne ekonomske zone Japana.

Drugi projektil zasad nije identifikovan, prenosi Srna