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Osveštan Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku

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20.09.2026 13:31

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У насељу Доњи Брезик код Брчког у току је чин освештања храма Христа Спаситеља и Света архијерејска литургија коју служи Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужење епископа ваљевског Исихија свештенства Српске православне цркве /СПЦ/.
Foto: Srna

U naselju Donji Brezik kod Brčkog danas je svečano osveštan Hram Hrista Spasitelja, čime je nakon 18 godina od početka gradnje krunisan rad na podizanju ove svetinje.

Današnjem osveštanju hrama kum je bio predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, a svečanosti su prisustvovali i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, te gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.

Starješina hrama protojerej-stavrofor Vujadin Stanišić podsjetio je da je hram građen u vizantijskom stilu dimenzija 27 sa 17 metara, sa četiri sporedne kupole visine po 17 metara, centralnom kupolom od 25 metara i zvonikom visokim 36 metara.

Stanišić je rekao da je u hram ugrađeno oko 300.000 komada cigle, ali da je prije svega ugrađena vjera, ljubav i nada vjernog naroda brčanskog kraja.

Zbog svoje specifične pozicije na ulazu u grad iz pravca Semberije, vjerujući narod je ovu svetinju već prozvao istočnom kapijom Brčkog, koja simbolično pozdravlja sve dobronamjerne ljude koji dolaze u distrikt.

Na kraju svečane ceremonije, uz blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita zvorničko-tuzlanskog Fotija, uručene su arhijerejske pohvalnice zaslužnim pojedincima koji su dali veliki doprinos gradnji ovog hrama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Brčko

osveštanje hrama

Hram Hrista Spasitelja

Republika Srpska

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